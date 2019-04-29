Сборная РТ по художественной гимнастике завоевала «бронзу» чемпионата России в групповых упражнениях

За победу в соревнованиях на ковре Центра гимнастики боролись более 40 команд из 39 регионов страны.
Результаты
Многоборье
1 место – Санкт-Петербург 51,500
2 место – Омская область 51,400
3 место – Москва 50,650
5 мячей
1 место – Омская область 25,550
2 место – Санкт-Петербург 25,500
3 место – Республика Татарстан 23,125
3 обруча и 2 пары булав
1 место – Санкт-Петербург 25,300
2 место – Москва 23,300
3 место – Московская область 23,175.
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