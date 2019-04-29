Сборная РТ по художественной гимнастике завоевала «бронзу» чемпионата России в групповых упражнениях - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
29 апреля 2019 12:09Татарстан

Сборная РТ по художественной гимнастике завоевала «бронзу» чемпионата России в групповых упражнениях

В Казани завершился чемпионат России по художественной гимнастике в групповых упражнениях.

За победу в соревнованиях на ковре Центра гимнастики боролись более 40 команд из 39 регионов страны.

Результаты

Многоборье

1 место – Санкт-Петербург 51,500

2 место – Омская область 51,400

3 место – Москва 50,650

5 мячей

1 место – Омская область 25,550

2 место – Санкт-Петербург 25,500

3 место – Республика Татарстан 23,125

3 обруча и 2 пары булав

1 место – Санкт-Петербург 25,300

2 место – Москва 23,300

3 место – Московская область 23,175.

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