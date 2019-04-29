Хоккеистки «Динамо-Гипронииавиапром» выиграли Суперкубок России

Первыми на поле Центра хоккея на траве вышли мужчины – «Динамо-Электросталь» в упорной встрече обыграло одноклубников из столицы Татарстана со счётом 3:2.
Вслед за мужчинами аналогичный приз разыграли женские команды. Матч чемпионов, «Динамо-ГАП», против обладателя Кубка России, «Динамо-ЦОП Москомспорт», прошел в напряженной борьбе.
Территориальным преимуществом, несомненно, владели хозяйки стадиона. За 6 секунд до конца первого тайма это преимущество воплотила в гол Эльза Губайдуллина. Во втором тайме казанская команда продолжила наступательные действия, но до действительно опасных моментов дело не доходило. Московская команда же прекрасно использовала свой шанс в виде штрафного углового. Богдана Садовая, признанный мастер стандартов, четко реализовала малый на 50-й минуте.
1:1, и судьбу Суперкубка решала серия послематчевых буллитов. Мария Бордолимова и Екатерина Макагонова принесли «Динамо-ГАП» первый трофей сезона.
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