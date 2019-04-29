В Казани стартует Кубок России по хоккею на траве

Розыгрыш почетного трофея состоится, как среди мужских, так и женских команд. Все матчи пройдут на поле Центра хоккея на траве, до 6 мая.

Борьбу за Кубок России среди мужчин поведут 5 команд: «Динамо-Казань», «Динамо-Электросталь», «Динамо-Строитель» (Екатеринбург), «Тана» (Азов), «Волна» (Санкт-Петербург). Участники сыграют между собой в один круг, а затем по системе плей-офф определят победителя.

Действующие чемпионы России – казанские динамовцы – начнут турнир 29 апреля матчем с питерской «Волной». На следующий день татарстанской команде будет противостоять азовская «Тана». 2 и 3 мая казанцы проведут поединки с одноклубниками из Екатеринбурга и Электростали, соответственно. Начало всех этих матчей – в 18:00.

5 мая состоятся полуфинальные встречи – в 14:00 и 18:00. 6 мая в 14:00 пройдет игра за 3 место, а в 18:00 – финальный матч, который определит обладателя Кубка России-2019.