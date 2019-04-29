Елабужанин Булат Хузеев выиграл «бронзу» Международного турнира по дзюдо в Москве

В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов из 10 стран.
По итогам турнира воспитанник отделения дзюдо ДЮСШ №2 (г. Елабуга) Булат Хузеев завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 55 кг.
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