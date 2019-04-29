Елабужанин Булат Хузеев выиграл «бронзу» Международного турнира по дзюдо в Москве - Советский спорт
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29 апреля 2019 12:20Татарстан

Елабужанин Булат Хузеев выиграл «бронзу» Международного турнира по дзюдо в Москве

26-27апреля в Москве на базе школы олимпийского резерва «САМБО-70» состоялся Международный турнир по дзюдо.

В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов из 10 стран.

По итогам турнира воспитанник отделения дзюдо ДЮСШ №2 (г. Елабуга) Булат Хузеев завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 55 кг.

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