Девушки разыграли награды первенств, а мужчины и женщины чемпионата Коми по баскетболу - Советский спорт
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29 апреля 2019 12:21Республика Коми

Девушки разыграли награды первенств, а мужчины и женщины чемпионата Коми по баскетболу

В Сыктывкаре завершились сразу два первенства республики по баскетболу среди девушек, в которых принимали участие девушки 2002 и 2006 годов рождения.

В турнире у более старших баскетболисток за награды сражались представительницы Сыктывкара, Ухты, Усть-Куломского и Княжпогостского районов. По итогам соревнований победу одержали баскетболистки Сыктывкара. Второе место у команды Ухты. Замкнули тройку также представительницы столицы Коми. Напомним, первенство региона в этой возрастной группе послужит отбором для формирования команды, которая в новом сезоне начнет выступление в ДЮБЛе.

Состав участников у девушек 2006 года в основном был представлен столичными командами. Конкуренцию им на паркете КСЦ «Ренова» составила сборная Ухты. В этом возрасте победу по итогам первенства также одержала сборная Сыктывкара. Серебряные награды у девушек Княжпогостского района. «Бронзу» увозят ухтинки. По итогам первенства будет сформирована команда для участия на межрегиональных соревнованиях.

Также в минувшие выходные стали известны победители чемпионата Коми по баскетболу среди мужчин и женщин в зачет круглогодичной Спартакиады среди муниципалитетов республики. Соревнования прошли в ухтинском УСК «Буревестник». В зачете женских команд не было равных баскетболисткам Сыктывкара. Вторыми стали ухтинки, Воркута завершила чемпионат на третьем месте. Среди мужских команд чемпионство оспаривали шесть команд: Сыктывкара, Ухты, Усинска, Печоры, Воркуты и Сосногорска.

«Явных фаворитов на чемпионате не было. Все команды примерно равны по силе. Это показали и игры, в которых разница в счете по окончании встреч была минимальной», - рассказал главный судья соревнований Александр Еремин.

На предварительной стадии команды были разбиты на две группы. Затем лучшие две сыграли полуфиналы и финал. В итоге чемпионство досталось хозяевам – ухтинцам. Второе место у Сыктывкара. Команда Печоры заняла третье место.

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