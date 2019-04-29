Татарстанские ватерполисты выиграли первенство России среди юношей до 15 лет - Советский спорт
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29 апреля 2019 12:43Татарстан

Татарстанские ватерполисты выиграли первенство России среди юношей до 15 лет

С 22 по 27 апреля в Астрахани состоялся финал первенства России среди юношей до 15 лет.

В турнире приняли участие 8 команд из Республики Татарстан, Санкт-Петербурга, Москвы и Астраханской области.

В четвертьфинальном матче команда Республики Татарстан с разгромным счетом переиграла ЦОП Москомспорта-«Торпедо» из Москвы – 15:6. В полуфинале татарстанские ватерполисты сломили сопротивление СШОР «Экран» (Санкт-Петербург) – 5:3. В матче за «золото» сборная РТ встретилась с ещё одной московской командой – МГФСО – и одержала уверенную победу со счетом 11:4.

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