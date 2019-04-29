В поселке Высокая Гора разыграли Кубок Министра транспорта и дорожного хозяйства РТ по мини-футболу - Советский спорт
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29 апреля 2019 12:43Татарстан

В поселке Высокая Гора разыграли Кубок Министра транспорта и дорожного хозяйства РТ по мини-футболу

27-28 апреля состоялся турнир по мини-футболу на Кубок Министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан среди КФК транспорта и дорожного хозяйства в зачет Спартакиады «Здоровье-2019».

Соревнования проходили в поселке Высокая Гора.

Обладателем Кубка Министра транспорта и дорожного хозяйства РТ и победителем первенства РТ в пятый раз подряд стала команда МУП ПАТП-2 Казани. Второе место заняла команда ГКУ «Главтатдортранс». Третье место досталось команде ОАО «Каздорстрой».

По окончании турнира команда-победитель была награждена переходящим кубком Министра транспорта и дорожного хозяйства РТ и кубком за первое место в первенстве РТ в рамках Спартакиады «Здоровье-2019».

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