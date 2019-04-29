Воспитанницы ФСО «Спартак-Татарстан» приняли участие в клубном турнире по художественной гимнастике

27-28 апреля команда отделения ФСО «Спартак-Татарстан» по художественной гимнастике под руководством главного тренера Сахибуллиной Лейлы приняла участие в клубном турнире по художественной гимнастике «Sunrise Cup 2019» в городе Щелково, Московская область.
Результаты:
2008 г.р.: Валеева Илиана – 1 место.
2009 г.р.: Индейкина Екатерина – 1 место, Галлямова Диляра – 1 место.
2010г.р.: Скрябина Алиса – 1 место.
2011 г.р.: Файзрахманова Аделина – 3 место.
2012 г.р.: Яковлева София – 2 место.
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