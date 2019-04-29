Красноярская семья отправляется на Всероссийский этап фестиваля ГТО среди семейных команд

Фестиваль пройдет с 1 по 3 мая в г. Сочи на площадках федеральной спортивной базы «Юг спорт». Честь Красноярского края на всероссийском этапе фестиваля ГТО среди семейных команд будут защищать Ян, Оксана, Елизавета Линдсаар и Елена Юдакова – семья из Советского района г. Красноярска. В финале краевого этапа фестиваля семья Линдсаар стали серебряными призерами, уступив победу семье Оноприенко из Шушенского района.

Во всероссийском этапе фестиваля ГТО примут участие 60 семей из разных регионов России. По условиям соревнований семейная команда должна состоять из 4 участников: ребенок (девочка или мальчик 9-10 лет), мать и отец (30-49 лет) и бабушка или дедушка (50-69 лет). Организаторами фестиваля предусмотрены командный зачет и личное первенство участников. Командный зачет определится по сумме очков, набранных всеми членами семьи за выполнение пяти видов спортивной программы, личный - по сумме очков, набранных членами команды в своих возрастных категориях.

В программе фестиваля:

№ п/п Виды спортивной программы Участники 1 мая 1 Подтягивание из виса на высокой перекладине / рывок гири 16 кг (по выбору); подтягивание из виса на низкой перекладине мужчины, мальчики, женщины, девочки 2 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу вся семья 3 Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье вся семья 4 Поднимание туловища из положения лежа на спине вся семья 2 мая 5 Бег на 2 000 м Бег на 3 000 м Смешанное передвижение на 2 000 м Бег на 60 м мама папа дедушка, бабушка дети 3 мая 6 Эстафета ГТО вся семья

Команды, занявшие призовые места, будут награждены кубками и медалями Минспорта России. Всем участникам команд вручается официальная лицензионная сувенирная продукция с символикой комплекса ГТО.