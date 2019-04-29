Красноярская семья отправляется на Всероссийский этап фестиваля ГТО среди семейных команд

Фестиваль пройдет с 1 по 3 мая в г. Сочи на площадках федеральной спортивной базы «Юг спорт». Честь Красноярского края на всероссийском этапе фестиваля ГТО среди семейных команд будут защищать Ян, Оксана, Елизавета Линдсаар и Елена Юдакова – семья из Советского района г. Красноярска. В финале краевого этапа фестиваля семья Линдсаар стали серебряными призерами, уступив победу семье Оноприенко из Шушенского района.
Во всероссийском этапе фестиваля ГТО примут участие 60 семей из разных регионов России. По условиям соревнований семейная команда должна состоять из 4 участников: ребенок (девочка или мальчик 9-10 лет), мать и отец (30-49 лет) и бабушка или дедушка (50-69 лет). Организаторами фестиваля предусмотрены командный зачет и личное первенство участников. Командный зачет определится по сумме очков, набранных всеми членами семьи за выполнение пяти видов спортивной программы, личный - по сумме очков, набранных членами команды в своих возрастных категориях.
В программе фестиваля:
№ п/п
Виды спортивной программы
Участники
1 мая
1
Подтягивание из виса на высокой перекладине /
рывок гири 16 кг (по выбору);
подтягивание из виса на низкой перекладине
мужчины,
мальчики,
женщины,
девочки
2
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу
вся семья
3
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье
вся семья
4
Поднимание туловища из положения лежа на спине
вся семья
2 мая
5
Бег на 2 000 м
Бег на 3 000 м
Смешанное передвижение на 2 000 м
Бег на 60 м
мама
папа
дедушка, бабушка
дети
3 мая
6
Эстафета ГТО
вся семья
Команды, занявшие призовые места, будут награждены кубками и медалями Минспорта России. Всем участникам команд вручается официальная лицензионная сувенирная продукция с символикой комплекса ГТО.
«Краснодар» победит ЦСКА: «быкам» очень хочется в Лигу чемпионов!Один из наших авторов считает, что у ЦСКА нет шансов на победу в Краснодаре. Для этого есть несколько причин. Желание попасть в Лигу чемпионов - не единственная причина. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии? Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону. У «Краснодара» – сумасшедший потенциал. Почему надо помочь МусаевуЮрий Цыбанев объясняет, почему именно «быков» он хочет видеть в Лиге чемпионов. Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован. Итоги турнира UFC в Санкт-ПетербургеБойоцовское шоу в Санкт-Петербурге удалось на славу. Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова. Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США. После «Вашингтона» «Каролина» взялась за «Айлендерс». А «Сан-Хосе» громит «Колорадо»В плей-офф НХЛ стартовали еще две серии четвертьфиналов. «Айлендерс» дома проиграли «Каролине», «Сан-Хосе» не сплоховал в первом матче против «Колорадо». Уничтожив «Вашингтон», «Каролина» принялась за его бывшего тренера - Барри Троца«Айлендерс» никак не может выиграть у «Каролины», а «Сан-Хосе» отдал домашний матч «Колорадо». Мы унизили себя сами. Почему ТВ не дало в хоккейной трансляции гимн России?Эта сборная очень скоро придет на смену тем, кого мы хорошо знаем на первых ролях сегодня. Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года? Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведемВ эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149. «Мы верим, что «Зенит» можно догнать». Игроки «Локомотива» после матча с «Енисеем»После матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» – «Енисей» (2:1) своими впечатлениями поделились игроки «железнодорожников» Владислав Игнатьев и Мацей Рыбус, а также полузащитник гостей Михаил Костюков. «Извините, что мы вас убили!» Арбитры матча века «Сан-Хосе» – «Вегас» просят прощения за ошибку История с пятиминутным удалением игрока «Вегаса» Коди Икина, которое судьи сделали в решающем поединке серии с «Сан-Хосе», получила продолжение. Судьи отстранены, кроме того – они приносят извинения. Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри. Не удержали. Швеция - чемпион мираВсе события финала юниорского чемпионата мира За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербурге«Советский спорт» – о втором турнире UFC, прошедшем в России. Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло. Подрезав «Крылья», «Зенит» летит к чемпионству
«Зенит» переиграл на своем поле «Крылья Советов» (4:2) и сохранил восьмиочковый отрыв от «Локомотива».
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это былоСегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149. Нужен ли сборной 36-летний Ковальчук? Он же 158-й среди бомбардиров НХЛ!В Словакии Илья Ковальчук может разменять свой второй десяток чемпионатов мира и сравняться с Борисом Михайловым, вплотную приблизившись к Александру Мальцеву, у которого 12 планетарных форумов. До Владислава Третьяка (13 участий) все равно далеко. Сегодня! Сборная России (U18) сыграет в финале чемпионата мира — такое случится впервые за 10 лет!Сегодня сборная России (U18) по хоккею в решающем матче на чемпионате мира сыграет против хозяев турнира — команды Швеции.
Начало финальной встречи — в 20.30. Испанский вечер на «Олд Траффорд». Ляп де Хеа, куча травм и сумасшедшая концовка«Манчестер Юнайтед» не смог на своем поле обыграть «Челси» (1:1), остался на шестом месте и, скорее всего, не сыграет в Лиге чемпионов-2019/20. Оба гола забили испанские нападающие. Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета. Азмун догнал Чалова, травма Игнатьева и утка на поле. Хит-парад российского футбольного уик-энда«Советский спорт» выделяет самые интересные сюжеты 26-го тура РПЛ. Петр Ян: Возможно, подерусь за титул в 2019 годуРоссийский боец UFC заявил, что его бой с Джимми Риверой может определить претендента на титул чемпиона в легчайшем весе (57 кг). На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.