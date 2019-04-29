Универсиада вузов Челябинской области выходит на «финишную прямую»

За это период в рамках Универсиады образовательных организаций высшего образования Челябинской области прошли соревнования по армрестлингу, лыжным гонкам, шахматам, шашкам, пауэрлифтингу, дзюдо, тхэквондо.

Более 200 юношей и девушек из 15 образовательных организаций высшего образования приняли участие в соревнованиях по различным видам спорта. Призеры и победители в личном первенстве традиционно получили грамоты, медали, денежные призы, команды – грамоты и кубки.

Перед финальными соревнованиями, в тройку лидеров в первой группе входят команды Южно-Уральского государственного университета, Уральского государственного университета физической культуры и Южно-Уральского государственного медицинского университета.

Во второй группе, в тройке сильнейших - команды Южно-Уральского аграрного университета (г. Челябинск и г. Троицк) и команда Южно-Уральского института управления и экономики.

В мае состоятся легкоатлетическая эстафета, соревнования по баскетболу среди мужских и женских команд и соревнования по легкой атлетике, которые завершат Универсиаду Челябинской области 2018 -2019 учебного года.