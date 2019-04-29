В островном минспорте обсудили развитие картинга на Сахалине - Советский спорт
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29 апреля 2019 13:27Сахалинская область

В островном минспорте обсудили развитие картинга на Сахалине

Министр спорта, туризма и молодёжной политики островного региона Сергей Буренков провёл рабочее совещание с представителями Центра технических видов спорта (ЦТВС), на территории которого планируется дать вторую жизнь сахалинскому картингу.

- Если мы сегодня говорим про секцию картинга с достижениями каких-либо результатов спортсменами, то нужно соответствовать федеральному стандарту. В автомобильном спорте он достаточно жёсткий, иначе о каких-либо спортивных разрядах и званиях никакой речи идти не может, - отметил руководитель ЦТВС Дмитрий Третьяков. - Поэтому если мы говорим про спорт и открытие полноценной секции, то здесь нужны определённые финансовые затраты. На сегодняшний день мы подготовили расчёты по секции картинга, также у нас есть примерное понимание, как сделать полноценный автодром, где смогут заниматься не только дети, но и взрослые.

Сергей Буренков подчеркнул, что в первую очередь перед минспортом стоит задача развития детского спорта. Третьяков пояснил, первым этапом станет обустройство под занятия существующего каркасно-тентового сооружения на территории ЦТВС. Для этого его пол нужно закрыть асфальтом, либо специальным резиновым покрытием. Количество занимающихся детей по две группы на двух тренеров составит около 36 человек. Набор будет вестись с 9 лет.

Представители ЦТВС озвучили, что с учётом стоимости самих машин (картингов), спортинвентаря, экипировки, фонда оплаты труда и содержания объекта потребуется, ориентировочно, около 26 млн рублей.

Что же касается строительства самого картодрома, то за основу взят объект категории «Б», который позволит проводить, как областные, так и дальневосточные соревнования. Протяжённость трассы составит 1,2 км, ширина - 10 метров. На создание самой трассы с благоустройством уйдёт порядка 320 млн рублей. Также необходимо возвести административно-бытовой комплекс, ремонтные боксы, трибуны на 800 человек, освещение, ограждение – это ещё около 150 млн.

Возник вопрос, отчего 1 км федеральной трассы Южно-Сахалинск – Оха стоит 120 млн, а 1200 метров автодрома – более 300?

- Местность дикая, поэтому требуется большой фронт работы, чтобы обеспечить безопасность спортсменам. Ведь в этом виде спорта малейшая кочка может стать роковой для гонщика. Помимо этого, необходима парковка, площадью 12 тыс. кв. метров, перед административно-бытовым зданием, - пояснили сотрудники ЦТВС.

По их мнению, имея асфальтовую трассу, можно будет развивать не только картинг, но и детский кросс.

В завершение разговора участники встречи предположили, что если начинать действовать уже сейчас, то секцию можно будет открыть в этом году.

- На данном этапе нужно начинать с малого - создать необходимые условия для занимающихся и уже вторым этапом думать об открытии отделения. Далее будем прорабатывать вопрос о реализации более масштабного проекта по созданию картодрома, - резюмировал Сергей Буренков.

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