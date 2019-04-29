Анастасия Белякова в 6-й раз завоевала «золото» чемпионата России по боксу - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
29 апреля 2019 13:28Челябинская область

Анастасия Белякова в 6-й раз завоевала «золото» чемпионата России по боксу

В Кемерово завершился чемпионат России по боксу среди женщин.

Достойно выступили на соревнованиях южноуральские спортсменки, завоевав 1 золотую, 1 серебряную и 3 бронзовые медали. В командном зачете сборная Челябинской области заняла второе место.

Чемпионкой России в шестой раз стала заслуженный мастер спорта Анастасия Белякова (60 кг). «Серебро» у челябинки Оксаны Трофимовой (75 кг). «Бронзу» получили ее землячки – заслуженный мастер спорта России Александра Кулешова (51 кг), мастера спорта Елизавета Карташкова (54 кг) и Ланна Малюганова (64 кг).

В финальном бою воспитанница заслуженного тренера России Евгения Тарасова Анастасия Белякова, как и в полуфинале, встретилась с соперницей из Москвы. И также очень уверенно переиграла Анастасию Эсман, не позволив ей проявить свои сильные качества. Отметим, что это шестая золотая медаль Анастасии Беляковой на чемпионатах страны. Она становилась сильнейшей в 2012, 2013, 2015, 2017, 2018 и 2019 годах. Наша знаменитая землячка также является чемпионкой Европы и мира-2014, серебряной медалисткой чемпионата планеты и бронзовым призером Олимпийских игр-2016.

В другом финале, в категории до 75 кг, бронзовая медалистка чемпионата мира-2016 среди студентов, двукратная чемпионка России (2014, 2016) Оксана Трофимова встретилась с победительницей юношеских Олимпийских игр, победительницей юниорских первенств Европы и мира 2018 года Анастасией Шамоновой из Сочи. Ученица тренеров СШОР «Алмаз» Анатолия Плехова и Виталия Хоменца, тренера национальной сборной, в третьем раунде была активней и точней южанки, однако судьи отдали победу молодой конкурентке из Краснодарского края.

Бронзовые награды добыли чемпионка мира-2012, четырехкратная чемпионка страны (2009, 2010, 2013, 2014) Александра Кулешова (51 кг), победительница международного турнира в Голландии-2017 Елизавета Карташкова (54 кг) и дебютантка чемпионата страны, бронзовый призер юниорских первенств Европы и мира Ланна Малюганова (64 кг).

Воспитанница тренеров Сергея Новикова и Виталия Хоменца Елизавета Карташкова и ученица заслуженных тренеров России Александра Орлова, Владимира Рощенко и Радика Хуснутдинова Ланна Малюганова впервые поднялись на пьедестал почета чемпионата страны. 19-летняя Ланна Малюганова в полуфинале до последних секунд сражалась с бронзовым призером чемпионата Европы-2018 Екатериной Дынник из Кемеровской области, которая стала чемпионкой России во второй раз подряд.

Отметим, что российский чемпионат в Кемерово был отборочным на чемпионат мира по боксу среди женщин, который стартует в начале октября в Улан-Удэ. На чемпионате планеты будут разыграны путевки на Олимпиаду-2020 в Токио.

22/04 17:30ММА
Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мнойГолландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
19/04 12:24ММА
Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведемВ эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
18/02 14:30Теннис
«С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса.
28/04 14:45Футбол
ЦСКА победит «Краснодар»: «быки» потеряли уверенность, свою игру и ГазинскогоОбозреватель «Советского спорта» уверен – армейцы как минимум выстоят в Краснодаре.
20/04 23:00ММА
За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербурге«Советский спорт» – о втором турнире UFC, прошедшем в России.
20/04 21:45ММА
UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это былоСегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
11/04 16:30Фигурное катание
«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.
08/04 20:15Теннис
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.
28/04 14:16Хоккей
Сегодня! Сборная России (U18) сыграет в финале чемпионата мира — такое случится впервые за 10 лет!Сегодня сборная России (U18) по хоккею в решающем матче на чемпионате мира сыграет против хозяев турнира — команды Швеции. Начало финальной встречи — в 20.30.
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
28/04 20:59Футбол
Испанский вечер на «Олд Траффорд». Ляп де Хеа, куча травм и сумасшедшая концовка«Манчестер Юнайтед» не смог на своем поле обыграть «Челси» (1:1), остался на шестом месте и, скорее всего, не сыграет в Лиге чемпионов-2019/20. Оба гола забили испанские нападающие.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
29/04 13:08Хоккей
Уничтожив «Вашингтон», «Каролина» принялась за его бывшего тренера - Барри Троца«Айлендерс» никак не может выиграть у «Каролины», а «Сан-Хосе» отдал домашний матч «Колорадо». 
29/04 09:55Футбол
Алексей Сутормин: В «Зенит» меня отправляли еще из первой лигиВ понедельник не знающий поражений нынешней весной «Арсенал» пожалует в Оренбург в гости к другой команде-сенсации сезона, сделавшей заявку на попадание в еврокубки-2019/20.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
27/04 09:00Хоккей
После «Вашингтона» «Каролина» взялась за «Айлендерс». А «Сан-Хосе» громит «Колорадо»В плей-офф НХЛ стартовали еще две серии четвертьфиналов. «Айлендерс» дома проиграли «Каролине», «Сан-Хосе» не сплоховал в первом матче против «Колорадо».
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
21/04 12:00ММА
Александр Шлеменко: Удары коленями – главный козырь Оверима, который сработал против ОлейникаЗнаменитый боец смешанных единоборств – о причинах поражения Алексея Олейника от голландца Алистара Оверима.
29/04 14:00Футбол
Азмун догнал Чалова, травма Игнатьева и утка на поле. Хит-парад российского футбольного уик-энда«Советский спорт» выделяет самые интересные сюжеты 26-го тура РПЛ.
14/03 08:00Теннис
Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
Новости
14:21 Футбол Матчи чемпионата Турции начнутся с минуты молчания в память о погибшем полузащитнике «Аланьяспора»
14:09 Футбол Широков покинул московское «Динамо» по своей инициативе
13:56 Футбол Луческу извинился за свои слова в адрес Валерия Лобановского
13:46 Хоккей Пять хоккеистов покинули расположение сборной России
13:35 Хоккей Знарок официально представлен главным тренером «Спартака» (фото)
13:31 Футбол Вадим Трифонов – о назначении гендиректором «Спартака»: Это очень смешно
13:23 Хоккей Овечкин, Орлов и Кузнецов присоединятся к сборной России 30 апреля
13:07 Лыжный спорт Бывший наставник сборной Австрии подозревается в снабжении допингом
12:53 Хоккей СКА сообщил о продлении контракта с Карповым
12:23 ММА В Абу-Даби пройдет первый турнир UFC, где выступит Хабиб Нурмагомедов
12:13 Футбол Артем Дзюба – болельщикам: Спасибо за вашу доброту и поддержку (видео)
11:58 Хоккей СМИ: Войнов пополнит ряды «Автомобилиста»
11:45 Футбол «Милан» рассматривает Сарри в качестве замены Гаттузо
11:31 Формула-1 Даниил Квят: Риккардо нужно было потерпеть: через километр он бы меня обогнал
11:17 Формула-1 Квят рассказал, как произошла авария на Гран-при Азербайджана
11:05 Футбол Хавбек сборной Чехии погиб в результате ДТП
10:48 Футбол СМИ: Неймар может пропустить пять матчей за удар болельщика
10:31 Хоккей Род Бриндамор: Такая уж игра, мы мрем как мухи
10:09 ММА Убийца бывшего бойца UFC задержан в Бразилии
09:46 Теннис Медведев и Хачанов сохранили свои позиции в рейтинге ATP
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика