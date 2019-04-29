Анастасия Белякова в 6-й раз завоевала «золото» чемпионата России по боксу

Достойно выступили на соревнованиях южноуральские спортсменки, завоевав 1 золотую, 1 серебряную и 3 бронзовые медали. В командном зачете сборная Челябинской области заняла второе место.

Чемпионкой России в шестой раз стала заслуженный мастер спорта Анастасия Белякова (60 кг). «Серебро» у челябинки Оксаны Трофимовой (75 кг). «Бронзу» получили ее землячки – заслуженный мастер спорта России Александра Кулешова (51 кг), мастера спорта Елизавета Карташкова (54 кг) и Ланна Малюганова (64 кг).

В финальном бою воспитанница заслуженного тренера России Евгения Тарасова Анастасия Белякова, как и в полуфинале, встретилась с соперницей из Москвы. И также очень уверенно переиграла Анастасию Эсман, не позволив ей проявить свои сильные качества. Отметим, что это шестая золотая медаль Анастасии Беляковой на чемпионатах страны. Она становилась сильнейшей в 2012, 2013, 2015, 2017, 2018 и 2019 годах. Наша знаменитая землячка также является чемпионкой Европы и мира-2014, серебряной медалисткой чемпионата планеты и бронзовым призером Олимпийских игр-2016.

В другом финале, в категории до 75 кг, бронзовая медалистка чемпионата мира-2016 среди студентов, двукратная чемпионка России (2014, 2016) Оксана Трофимова встретилась с победительницей юношеских Олимпийских игр, победительницей юниорских первенств Европы и мира 2018 года Анастасией Шамоновой из Сочи. Ученица тренеров СШОР «Алмаз» Анатолия Плехова и Виталия Хоменца, тренера национальной сборной, в третьем раунде была активней и точней южанки, однако судьи отдали победу молодой конкурентке из Краснодарского края.

Бронзовые награды добыли чемпионка мира-2012, четырехкратная чемпионка страны (2009, 2010, 2013, 2014) Александра Кулешова (51 кг), победительница международного турнира в Голландии-2017 Елизавета Карташкова (54 кг) и дебютантка чемпионата страны, бронзовый призер юниорских первенств Европы и мира Ланна Малюганова (64 кг).

Воспитанница тренеров Сергея Новикова и Виталия Хоменца Елизавета Карташкова и ученица заслуженных тренеров России Александра Орлова, Владимира Рощенко и Радика Хуснутдинова Ланна Малюганова впервые поднялись на пьедестал почета чемпионата страны. 19-летняя Ланна Малюганова в полуфинале до последних секунд сражалась с бронзовым призером чемпионата Европы-2018 Екатериной Дынник из Кемеровской области, которая стала чемпионкой России во второй раз подряд.

Отметим, что российский чемпионат в Кемерово был отборочным на чемпионат мира по боксу среди женщин, который стартует в начале октября в Улан-Удэ. На чемпионате планеты будут разыграны путевки на Олимпиаду-2020 в Токио.