Велогонщики в полном составе выступят на финале Спартакиады учащихся России

Успешно прошли отбор южноуральские велогонщики, которые в полном составе выступят на Спартакиаде.

На Всероссийских соревнованиях в Краснодаре сборная команда Челябинской области уверенно заняла третье командное место, уступив только Санкт-Петербургу и Москве. Наши земляки выступят в финальных соревнованиях в полном составе.

В личном зачёте на завершающем этапе, состоявшемся в п. Псебай 26 апреля, первое место среди девушек завоевала копейчанка Диана Богданова.