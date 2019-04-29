Велогонщики в полном составе выступят на финале Спартакиады учащихся России

Успешно прошли отбор южноуральские велогонщики, которые в полном составе выступят на Спартакиаде.
На Всероссийских соревнованиях в Краснодаре сборная команда Челябинской области уверенно заняла третье командное место, уступив только Санкт-Петербургу и Москве. Наши земляки выступят в финальных соревнованиях в полном составе.
В личном зачёте на завершающем этапе, состоявшемся в п. Псебай 26 апреля, первое место среди девушек завоевала копейчанка Диана Богданова.
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