Волейбольный клуб «Динамо-Метар» сохранил за собой место в суперлиге

В последнем туре утешительного турнира за 9-12-е места южноуральские волейболистки победили «Минчанку», сохранив за собой место в суперлиге на следующий сезон.

К последним трем матчам сезона команда была настроена серьезно. Главная задача – не растерять преимущество в очках над шедшим на последнем месте в турнирной таблице – саратовским «Протоном». Однако тур в Минске челябинкам не задался с самого начала.

В первом матче «Динамо-Метар» попытался навязать борьбу «Сахалину», однако чуть сильней оказался дальневосточный клуб – 3:1. Ключевым поединком стал матч с «Протоном», но и здесь у челябинок играла не задалась. В очном противостоянии за право остаться в суперлиге волжанки оказались сильней – 3:0 и тем самым отодвинули «Динамо-Метар» на последнюю строчку в турнирной таблице.

В последнем матче челябинкам нужно было обязательно побеждать и надеяться на то, что «Сахалин» будет сильней «Протона». К счастью, все сложилось. «Динамо-Метар» сумел одержать важнейшую победу над «Минчанкой» (3:1). С таким же счетом саратовская команда уступила «Сахалину». Таким образом, «Динамо-Метар» финишировал на 11-м месте в чемпионате российской суперлиги, опередив на 2 очка «Протон».