Алексей Тищенко вручил учащимся школы имени Язова знаки ГТО - Советский спорт
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29 апреля 2019 14:49Омская область

Алексей Тищенко вручил учащимся школы имени Язова знаки ГТО

Практически все кадеты выполнили тестирование с первого раза.

В школе-интернате среднего общего образования № 9 имени Маршала Советского Союза Дмитрия Язова прошло торжественное построение в честь награждения знаками ГТО. Поздравить ребят и вручить знаки отличия пришли двукратный олимпийский чемпион по боксу, официальный посол ГТО по Омской области Алексей Тищенко и начальник отдела Минспорта Омской области по внедрению и реализации ГТО Владимир Савицкий.

– Школа имени Язова – единственная в регионе, где специалисты нашего отдела побывали дважды, – отметил Владимир Александрович. – Тут действительно был «жаркий» фестиваль. Количество тестируемых школьников и количество выполнивших нормативы на золотой знак оказалось выше в два раза, чем в целом по России. Думаю, так и должно быть в данном заведении, ведь эти ребята и есть воплощение нашего знаменитого лозунга «Готов к труду и обороне». Сегодня знаки получают более 30-ти ребят, и мы попросим руководство школы, чтобы они носили эти значки на форме вместе со своими специальными наградами.

Золотые знаки в этот день получили Дмитрий Ласкович, Илья Власов, Данил Зайцев, Валерий Лещенко, Максим Лещенко (все – 3 ступень), Никита Яшкин, Дмитрий Сидоренко, Никита Иванов, Амирболат Абулов, Данила Никитин, Никита Будаев, Сергей Фатьянов, Дмитрий Илюхин, Семён Миллер, Михаил Трудненко, Денис Раенко, Александр Мерзляков (все – 4 ступень), Владислав Лозовик, Артём Тебенин, Сергей Цибаев, Андрей Голик, Александр Васильев (все – 5 ступень) и многие другие.

– Поздравляю всех с успешным выполнением нормативов! Уверен, что каждый из вас способен выполнить их на золотой знак, – отметил Алексей Тищенко. – Хочу пожелать всего самого доброго, успехов в учебе и службе. Сегодня, присутствуя здесь, понимаешь, что будущее нашей страны находится в надежных руках.

Отметим, что подобные мероприятия проводятся в рамках проекта «ГТО – в школы». По словам организаторов проекта, ребята, получившие значки, должны служить примером для своих сверстников и гордиться своим достижением. А в таких учреждениях, где готовятся будущие кадры для защиты Отечества, тестирование ГТО должно быть одним из определяющих. Отсюда, к слову, и большой процент выполнивших нормативы ребят, который в разы превышает среднестатистический по стране.

– Мы очень рады, что нам выпала возможность пройти тестирование, – отметил курсант школы Павел Карлов. – Это развивает в нас силу духа и волю к победам на всех фронтах. Мы совершенствуем свое тело и дух. В нашей школе физическая подготовка на хорошем уровне, поэтому уверен, что каждый кадет может сдать нормы буквально сходу. Я еще знак не получал, мне нужно прибавить на подтягиваниях и отжиманиях. Но в ближайшее время я добьюсь.

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