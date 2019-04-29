В Рязанской области проходят Всероссийские соревнования «Кубок Евпатия Коловрата» - Советский спорт
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29 апреля 2019 14:51Рязанская область

В Рязанской области проходят Всероссийские соревнования «Кубок Евпатия Коловрата»

Министерство физической культуры и спорта области информирует о том, что в Рязанской «Академии Единоборств» проходят Всероссийские соревнования по восточным боевым единоборствам «Кубок Евпатия Коловрата».

Участников и гостей турнира приветствовали представители министерства физической культуры и спорта Рязанской области, спортивной школы олимпийского резерва «Академия Единоборств».

Состязания проводятся в спортивной дисциплине «Сетокан». В них принимают участие около 480 спортсменов из 22 субъектов РФ. Рязанскую область представляют 125 человек – воспитанники спортивных школ Новомичуринска, Скопина, Пронска и Рязани. По итогам соревнований будут определены победители и призеры в личном и командном зачетах.

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