Юноши и девушки завоевали семь наград на соревнованиях по дзюдо в Череповце

В соревновании приняли участие 118 спортсменов из восьми регионов Северо-Запада России и Санкт-Петербурга.
Республику Коми представляла команда из 13 спортсменов из Сыктывкара, Воркуты, Усинска, Сосногорска и Усть-Вымского района. В составе сборной были 8 юношей и 5 девушек.
По итогам соревнований в активе нашей команды 7 наград. У юношей Валентин Артамонов (до 55 кг), Альберт Сунагатуллин (до 81 кг), Даниил Полетаев (до 90 кг) заняли третье место.
В зачете девушек Ксения Лисицына (до 52 кг) завоевала серебряную награду. Элеонора Цветкова (до 48 кг), Алена Захарова (до 63 кг), Анастасия Павлова (свыше 70 кг) увезли домой бронзовые медали.
К сожалению, никто из наших спортсменов не прошел отбор на финал. В решающем этапе выступят только те, кто в Череповце занял первые места.
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