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29 апреля 2019 17:20Ростовская область

Задел для проведения всероссийских соревнований

Трасса для занятий экстремальным велоспортом, оборудованная в ростовском жилом районе «Суворовский», 28 апреля приняла участников соревнований Первого этапа Кубка Ростова по маунтинбайку.

Организация первого этапа кубка Ростова-на-Дону по маунтинбайку впечатлила участников, сообщает ИА RostovGazeta.

Спортсмены соревновались в дисциплинах «олимпийское кросс-кантри» и «беговел». Всего в первом этапе Кубка Ростова-на-Дону боролись за победу 150 участников в 20 категориях. Маунтинбайк в «Суворовском» собрал на спортивный праздник как профессиональных спортсменов, так и любителей велоспорта разных возрастов и степени подготовки.

Кроме ростовчан за Кубок донской столицы по маунтинбайку соревновались также спортсмены из других городов и регионов. География соревнований – Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края, Москва и другие города.

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Основные категории участников в основной дисциплине, гонке кросс-кантри – юноши 14-17 лет, мужчины-новички 18-29 лет, мужчины-новички от 30 лет и старше, женщины новички от 18 и старше, более профессиональные спортсменки от 14 лет, опытные велогонщики мужчины 18-29 лет, мужчины-мастера 30-39 лет, мужчины-мастера 40+. Отдельные категории составили мужчины-новички, проживающие непосредственно в Суворовском, а также дети возрастом 5-7, 8-9 и 10-13 лет. В дисциплине «беговел» соревноваться могли самые юные участники от одного года.

Для разного уровня подготовки участников были предусмотрены участки трассы разной дистанции. Новички-мужчины должны были преодолеть 4 круга длиной 4,5 км, женщины-новички и начинающие велосипедисты-суворовчане – по 2 круга в 4,5 км. Более подготовленным спортсменам предстояло преодолеть 5 кругов по 5 км длиной, детям в зависимости от возрастной категории соответственно по 2, 3 и 4 круга длиной 350 метров.

Трасса, построенная силами компаний-застройщиков «Суворовского» к осени 2018 года, имеет уникальные для региона особенности. Благодаря холмистому рельефу, перепадам высот, чередованию участков с искусственным покрытием и пересеченной местности, на протяжении большей части трека отсутствует необходимость в создании искусственных препятствий.

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Общая протяженность трассы составляет 5,4 километра. Она пересекает естественную балку Чадр, парк имени 70-летия Победы и окольцовывает часть жилых массивов Суворовского. Примерно 95% трека имеет тырсовое покрытие, что дает возможность использовать его и в дождливую погоду. Здесь есть всё, что нужно, чтобы спортсмены могли максимально проявить свое упорство и мастерство – спуски, затяжные подъемы, скоростные и технические участки, «тягуны», «сыпухи» и другие элементы, которые и отличают специально подготовленную трассу для маунтинбайка от обычной дороги.

Стоит отметить, что это уже не первое крупное соревнование по велоспорту, проведенное на данной трассе. «Боевое крещение» она прошла 21 октября 2018 года, когда здесь проходили гонки «Суворовское кантри», собравшие немногим меньше участников, чем соревнования Первого этапа Кубка Ростова по маунтинбайку. Тогда первое место в категории «элита» завоевал восемнадцатилетний Кирилл Кузнецов из таганрогской команды «Велопрестиж», преодолевший 5 кругов по 5,4 км за 1 час 21 минуту и 3 секунды. Он же стал победителем и на этот раз, осилив необходимую дистанцию за 1 час 28 минут и 11 секунд.

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Второе место у азовчанина Владислава Власова (1 час 33 минуты 42 секунды), третье у Романа Егорова из команды VeloDrive, Новочеркасск, с результатом 1 час 38 минут и почти 3 секунды. Кстати, Роман Егоров тоже отметился ранее в числе победителей «Суворовского кантри», тогда он стал первым в категории мужчин-новичков.

Что касается победителей в других категориях, то среди мужчин-мастеров 30-39 лет первое место занял Иван Гренавцев из команды Corto (1 час 19 минут 56 секунд). Из мужчин-мастеров 40+ победил прошлогодний победитель среди «ветеранов» Владимир Хижкин (команда VeloDrive, Новочеркасск).

Победитель среди юниоров «Суворовского кантри» Александр Гольмаков подтвердил свое право на первое место в категории юношей 14-17 лет и на этот раз, преодолев 4 круга за 55 минут и 33 секунды. Среди мужчин-новичков 18-29 лет победу завоевал Артем Проскурин из ростовской команды «ВелоТЕХНАРЬ» (4 круга по 4,5 км за 57 минут 14 секунд). Среди более старшей категории мужчин-новичков первое место у Андрея Спицина из Новочеркасска (1 час 3 минуты 36 секунд). Среди женщин-новичков категории от 18 лет победительница – Дарья Плутахина из Таганрога, а среди более опытных спортсменок «14+» – Седа Гренавцева из московской команды Corto, преодолевшая 5 кругов за 1 час 33 минуты 44 секунды.

Первые места в детских категориях велоспортсменов завоевали соответственно Вадим Калмыков и Александр Перунков (оба из Ростова), а также Михаил Салистов. Среди суворовчан, принимавших участие в соревнованиях на «домашней» трассе, отличился Дмитрий Брагинцев, преодолевший 2 круга по 4,5 км за 36 минут и 33 секунды. Имена и результаты всех победителей можно посмотреть в итоговом протоколе по 12 категориям велосипедных соревнований Первого этапа Кубка Ростова по маунтинбайку здесь.

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Стоит отметить, что впервые на соревнованиях такого уровня в Ростове исключительная точность результатов достигалась благодаря использованию электронной системы фиксации старта-финиша. Партнеры из RDTiming снабдили каждого участника электронным чипом, что позволило фиксировать результаты с точностью до долей секунды. Это давало всем участникам возможность получать данные о времени преодоления каждого круга, что важно как для анализа гонки, так и для контроля собственного физического состояния.

Мотивация участников обеспечивалась на высоком уровне: все беговелы и юные велосипедисты до 14 лет получили от организаторов медали финишеров из дерева ручной работы, а победители во взрослых категориях – призовые сертификаты и футболки, кепки от Триал-Спорт и денежные призы за первую тройку мест в каждой категории. Кстати, организацию мероприятия обеспечивали Министерство спорта Ростовской области, Федерация велоспорта региона, экспертный центр ВелоАС и застройщик Суворовского, объединение «ВКБ-Новостройки», взявшее на себя основное бремя расходов на проведение соревнования и работы по подготовке трассы. Поддержку оказали также клуб активного отдыха «Катуха», ROSTOV MTB CUP и беговелошкола «КАТЮША».

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Председатель совета директоров АО «Ростовское» (входит в Объединение застройщиков Юга «ВКБ-Новостройки») Николай Бритвин рассказал о том, как возникла и реализовывалась идея строительства велотрассы такого уровня в Суворовском:

– Получилось так, что я встретился с людьми, увлекающимися экстримом в велоспорте, и они сказали, что здесь можно сделать трассу, на которой в будущем будут проводиться международные соревнования. Рано или поздно это будет. Здесь есть еще один важный элемент – балка Чадр, она впадает в Темерник. Мы сейчас занимаемся разработкой концепции реабилитации реки. И велодорожки, которые начинаются в Суворовском, по нашей задумке, должны идти по балке к руслу Темерник. Благодаря этому появится возможность на велосипеде доехать до дома вдоль чистой, хорошей реки под тенью деревьев.

По словам министра спорта региона Самвела Аракеляна, уровень соревнований и подготовки трассы позволяет строить далеко идущие планы:

– Мы уже разговаривали с организаторами и договорились, что нужно привести ее немного в соответствие, хотя трасса в целом великолепная. Я в первый раз ее увидел и честно скажу – впечатлен. Уже думаем над тем, чтобы попытаться провести здесь финалы всероссийских соревнований, – прокомментировал Самвел Аракелян.

Источник фото: rostovgazeta.ru

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