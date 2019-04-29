Бадминтонисты РТ – победители второго этапа Спартакиады учащихся России

Соревнования прошли с 25 по 27 апреля в Уфе.

Представители Татарстана отличились во всех пяти разрядах. В мужском одиночном разряде обладателем «серебра» стал Никита Мулеев (Аксубаевский район), «бронзу» завоевал Ильяс Хайриев (Сабинский район). В женском одиночном разряде бронзовые медали завоевали Полина Григорьева (Кайбицкий район) и Людмила Усова (Казань).

В мужском парном разряде на третью ступень пьедестала поднялись Денис Вафин (Алексеевский район)/Ильяс Хайриев (Сабинский район) и Иван Гущин (Чистопольский район)/Никита Мулеев (Аксубаевский район). В смешанном парном разряде серебряные медали завоевали Иван Гущин (Чистопольский район)/Людмила Усова (Казань) и Ильяс Хайриев (Сабинский район)/Регина Галиева (Нижнекамский район).

По сумме набранных очков сборная РТ заняла первое место и получила право выступить на финальном этапе Спартакиады учащихся России, который пройдет в июле в Раменском.