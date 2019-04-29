В Буинске прошли финальные соревнования чемпионата РТ по волейболу среди женских команд

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Не удержали. Швеция - чемпион мира Все события финала юниорского чемпионата мира

Мы унизили себя сами. Почему ТВ не дало в хоккейной трансляции гимн России? Эта сборная очень скоро придет на смену тем, кого мы хорошо знаем на первых ролях сегодня.

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«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ Медведевой Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.

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Петр Ян: Возможно, подерусь за титул в 2019 году Российский боец UFC заявил, что его бой с Джимми Риверой может определить претендента на титул чемпиона в легчайшем весе (57 кг).