В Буинске прошли финальные соревнования чемпионата РТ по волейболу среди женских команд

В соревнованиях приняли участие 10 команд муниципальных районов республики. Общий охват участников составил около 100 человек.
Места распределились следующим образом:
1. Мамадышский район
2. Альметьевский район
3. Кукморский район
4. Сабинский район
5. Сармановский район
6. Алексеевский район
7. Буинский район
8. Высокогорский район
9. Спасский район
10. Нижнекамский район
Победители соревнований были награждены дипломами, медалями и кубками.
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