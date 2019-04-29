В Буинске прошли финальные соревнования чемпионата РТ по волейболу среди женских команд - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
29 апреля 2019 17:43Татарстан

В Буинске прошли финальные соревнования чемпионата РТ по волейболу среди женских команд

С 25 по 28 апреля в Буинске прошли финальные соревнования чемпионата Республики Татарстан по волейболу среди женских команд сельских районов по программе XVI сельской Спартакиады «Сәламәтлек» РТ.

В соревнованиях приняли участие 10 команд муниципальных районов республики. Общий охват участников составил около 100 человек.

Места распределились следующим образом:

1. Мамадышский район

2. Альметьевский район

3. Кукморский район

4. Сабинский район

5. Сармановский район

6. Алексеевский район

7. Буинский район

8. Высокогорский район

9. Спасский район

10. Нижнекамский район

Победители соревнований были награждены дипломами, медалями и кубками.

08/04 20:15Теннис
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
29/04 14:56Футбол
Евгений Ловчев: Сафонов сделал то, что Бесков требовал от ДасаеваОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев считает, что Матвей Сафонов, Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов уже в июне могут оказаться в расположении сборной России.
28/04 19:00Хоккей
Не удержали. Швеция - чемпион мираВсе события финала юниорского чемпионата мира
27/04 22:00Хоккей
Мы унизили себя сами. Почему ТВ не дало в хоккейной трансляции гимн России?Эта сборная очень скоро придет на смену тем, кого мы хорошо знаем на первых ролях сегодня.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
29/04 14:00Футбол
Азмун догнал Чалова, травма Игнатьева и утка на поле. Хит-парад российского футбольного уик-энда«Советский спорт» выделяет самые интересные сюжеты 26-го тура РПЛ.
28/04 17:20Футбол
«Мы верим, что «Зенит» можно догнать». Игроки «Локомотива» после матча с «Енисеем»После матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» – «Енисей» (2:1) своими впечатлениями поделились игроки «железнодорожников» Владислав Игнатьев и Мацей Рыбус, а также полузащитник гостей Михаил Костюков.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
22/04 12:00ММА
Петр Ян: Возможно, подерусь за титул в 2019 годуРоссийский боец UFC заявил, что его бой с Джимми Риверой может определить претендента на титул чемпиона в легчайшем весе (57 кг).
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
29/04 09:55Футбол
Алексей Сутормин: В «Зенит» меня отправляли еще из первой лигиВ понедельник не знающий поражений нынешней весной «Арсенал» пожалует в Оренбург в гости к другой команде-сенсации сезона, сделавшей заявку на попадание в еврокубки-2019/20.
28/04 08:07Хоккей
В Панарина вселился Овечкин. Он уничтожил «Бостон» своим дублем«Даллас» и «Коламбус» сравняли счет в сериях.
27/04 08:30ММА
Вячеслав Василевский: Исмаилов будет похож на красочную новогоднюю елку после боя со мнойИзвестный российский боец накануне поединка в рамках ACA 95 против Магомеда Исмаилова поделился мнением о сопернике, поражении Альберту Дураеву и признался, что планирует попробовать свои силы в заокеанской лиге.
20/04 21:45ММА
UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это былоСегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
28/04 18:36Футбол
Подрезав «Крылья», «Зенит» летит к чемпионству  «Зенит» переиграл на своем поле «Крылья Советов» (4:2) и сохранил восьмиочковый отрыв от «Локомотива».  
29/04 17:32Футбол
«Зенит» – уже чемпион, зачем Семаку ложь, а «Аякс» – мечта Галицкого. Анонс свежего «ССФ»Во вторник, 30 апреля появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
20/04 23:00ММА
За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербурге«Советский спорт» – о втором турнире UFC, прошедшем в России.
27/04 19:45Хоккей
Чудо на льду. Теперь российское. Наша сборная – в финале ЮЧМ, 10 лет спустяСборная России совершила подвиг, обыграв в полуфинале записных фаворитов американцев (3:2 Б) с их мегазвездами Хьюзом и Кофилдом. Героями матча стали два «А» – вратарь Аскаров и форвард Амиров.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
11/04 16:30Фигурное катание
«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.
22/04 13:30ММА
Валентина Шевченко: Будет здорово, если турнир UFC пройдет в КиргизииЧемпионка UFC в наилегчайшем весе прокомментировала поражение своей сестры Антонины от американки Роксанн Модаферри и отметила хорошую организацию турнира в Санкт-Петербурге.
Новости
19:08 ММА Дацик набирает детей в собственную секцию
19:00 Футбол Мать Рабьо: Президент «ПСЖ» своими руками разрушил команду, потому что забыл о человечности
18:51 Футбол «Оренбург» и «Арсенал» разошлись миром
18:43 Фигурное катание Евгения Тарасова: Траньков войдет в наш тренерский штаб
18:41 Футбол «Спартак» - «Рубин»: Глушаков и Ломовицкий сыграют с первых минут
18:39 ММА Президент UFC проведет встречу с Макгрегором
18:20 Хоккей Хоккеисты «Вашингтона» Врана и Яшкин помогут сборной Чехии на ЧМ-2019
18:13 Футбол «Манчестер Юнайтед» готов заплатить «Атлетико» 120 млн евро за Облака
18:09 Бокс Майк Тайсон: До бокса думал, что буду убивать людей
18:02 Фигурное катание Тарасова и Морозов будут тренироваться под руководством Зуевой и Мозер
17:58 Биатлон Президент СБР – о непопадании Глазыриной в сборную России: Пока к ней остаются вопросы
17:53 ММА Перри вызвал на бой Тилла, устроившего погром в Испании
17:46 Теннис Врачи запретили Плишковой выступать на турнире в Праге
17:39 Футбол Геннадий Костылев: Соперники ЦСКА между собой еще передерутся
17:35 Футбол Дмитрий Сенников: Футболисты «Локомотива» всегда находят в себе характер
17:32 Биатлон СБР утвердил состав сборной России по биатлону
17:29 Футбол Сиссоко и Вертонген смогут помочь «Тоттенхэму» в матче с «Аяксом»
17:16 Футбол Дмитрий Сенников: Боюсь предполагать, чем все может закончиться для Кокорина и Мамаева
17:03 Футбол Владислав Радимов: Кокорин и Мамаев все давно осознали
16:54 ММА Президент UFC сообщил о состоянии Фергюсона
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика