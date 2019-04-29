На территории кампуса КНИТУ-КАИ прошел благотворительный спортивный забег - Советский спорт
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29 апреля 2019 17:44Татарстан

На территории кампуса КНИТУ-КАИ прошел благотворительный спортивный забег

27 апреля, в субботу, на территории кампуса КНИТУ-КАИ прошел уже третий благотворительный спортивный забег, приуроченный к двум датам: Дню космонавтики (12 апреля) и перевозки Ту-144 к восьмому зданию КАИ (в ночь с 14 на 15 апреля).

Забег организован Управлением организации приема и абитуриентов и развития карьеры.

Перед забегом участники размялись с лицензированными инструкторами программы Zumba Fitness. Зажигательную тренировку провели Ирина Гутник, Настасья Мэлл, Александра Нугис, Кристина Хайрова.

Почетным гостем забега стал заместитель министра спорта Республики Татарстан, выпускник КАИ Айрат Ахмеров:

«Рад приветствовать всех участников сегодняшнего праздника. Вдвойне приятно от того, что это мой родной вуз. Желаю всем получить максимум удовольствия. Уверен, что мы еще встретимся на «Казанском марафоне»». Айрат Раифович также поблагодарил руководство вуза за поддержку благотворительного забега.

Первыми на старт встали дети от 5 до 14 лет, для них был организован забег «KAI Mini Wings». Затем на дистанцию в два километра вышли более 300 участников.

Призовые места среди мужчин:

1 место – Евгений Клименко;

2 место – Антон Скалкин;

3 место – Александр Изибаев.

Призовые места среди женщин:

1 место – Ольга Артемьева;

2 место – Екатерина Кислякова;

3 место – Тансылу Шигапова.

Каждый участник забега получил памятную медаль. А самые маленькие – корпоративные подарки.

Для университета – это уникальный проект, призванный объединить представителей различных возрастов и профессий. Целью забега является популяризация активного образа жизни среди студентов и сотрудников университета, а также членов их семей и жителей города Казани. Принять участие в забеге смогли все желающие с самым разным уровнем подготовки. Кроме того, забег стал «разминкой» перед легкоатлетическим соревнованием «Казанский марафон – 2019».

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