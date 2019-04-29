Спортсменам Коми присвоено звание «Мастер спорта России»

Республику в списке новоиспеченных «мастеров спорта» представляют три спортсмена: воспитанница региональной «Спортивной школы олимпийского резерва №4» Мария Ван (Конькобежный спорт) и воспитанники «Спортивной школы олимпийского резерва №2» Аскер БАХОВ и Артем СЕМИН (Настольный теннис).
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