Сборная Коми заняла третье место на первенстве СЗФО по тяжелой атлетике

Первое место в командном зачете первенства завоевала команда Санкт-Петербурга, которые сразу считались фаворитами турнира. На втором месте сборная Ленинградской области. Замкнула призовую тройку Республика Коми – наши спортсмены взяли десять медалей, в том числе три «золота».
Первые места в сборной Коми завоевали: 49 кг - Иван Сторожук (тренер Фролов Олег), 55 кг - Максим Юдин (тренер В.Ялыныев), 71 кг - Анастасия Щеголева (Наговицын Дмитрий). Серебряные награды региону принесли: 67 кг - Костин Ян (тренер Наговицын Дмитрий), Свыше 102 кг - Никита Сухогрузов (Фролов Сергей). «Бронзу» первенства завоевали: 49 кг - Илья Черепанов (Фролов Сергей), до 67 кг - Гордиенко Ефим (тренер Наговицын Дмитрий), 49 кг - Екатерина Коростовская (Фролов Сергей), До 64 кг - Валерия Мозурайте (Фролов Олег), 71 кг - Злобина Эвелина (Фролов Сергей).
В региональном чемпионате участвовали тяжелоатлеты из Ижемского, Сыктывдинского, Корткеросского, Троицко-Печорского районов и Сыктывкара. Во время соревнований участники установили ряд рекордов республики.
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