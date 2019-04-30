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30 апреля 2019 12:14Новосибирская область

Командное золото новосибирских снайперов

В столице Адыгее Майкопе в эти дни завершается первенство России по стрельбе из малокалиберного оружия.

Золотую медаль Новосибирской области принесла сборная девушек в стрельбе из малокалиберного стандартного пистолета на дистанции 25 метров. В этих соревнованиях участие приняли 13 команд из 11 регионов страны – по две команды выставили сборные Москвы и Липецкой области. В состав сборной Новосибирской области вошли Лидия Островская, Дарья Литау и Ольга Щемелинина. Подопечным заслуженного тренера России Владимира Витивского не нашлось равных в финальном этапе, куда попали четыре лучших команды по итогам предварительных соревнований. В финале соперниками нашей команды были сборные Санкт-Петербурга, Московской области и первой сборной Москвы. Новосибирские девушки более ровно прошли свой финальный путь и, выбив 1701 очко из 1800 возможных, на восемь баллов опередили команду из московской области. Ещё на два балла отстали москвички (1991), в составе которых было сразу два мастера спорта России. Протокол соревнований можно скачать здесь.

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