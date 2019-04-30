Александра Загирова завоевала «бронзу» Кубка Европы по дзюдо среди кадетов - Советский спорт
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30 апреля 2019 12:18Татарстан

Александра Загирова завоевала «бронзу» Кубка Европы по дзюдо среди кадетов

В соревнованиях приняли участие свыше 500 спортсменов.

28 апреля в Берлине завершился Кубок Европы по дзюдо среди кадетов (2002-2004 г.р.). В соревнованиях приняли участие свыше 500 дзюдоистов из России, Голландии, Бразилии, Франции, Германии и других стран.

Второй соревновательный день принес Республике Татарстан бронзовую медаль в весовой категории свыше 70 кг. Воспитанница казанской ДЮСШ единоборств «Ак Барс» Александра Загирова продолжила свою победную серию выступлений на Кубках Европы. В феврале 2019 года Александра завоевала «серебро» Кубка Европы в Испании (г. Фуенхирола), в марте – «золото» на Кубке Европы в Туле, а в апреле стала бронзовым призером в Берлине.

На татами спорткомплекса Competition Hall Александра провела четыре схватки со спортсменками из Германии, Латвии, Бразилии и Франции. В полуфинальном поединке Загирова проиграла с оценкой «иппон» бразильской дзюдоистке Анне Сантос. А в схватке за бронзу встретилась с француженкой Доньей Насер. Сначала Александра сделала бросок на «ваза-ари» и за полторы минуты до конца завершила поединок броском на «иппон».

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