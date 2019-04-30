В каждом регулярном матче чемпионата России по регби разыгрываются путевки на Еврокубок - Советский спорт
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30 апреля 2019 12:18Красноярский край

В каждом регулярном матче чемпионата России по регби разыгрываются путевки на Еврокубок

В понедельник, 6 мая, чемпион России по регби «Енисей-СТМ» матчем против московской «Славы» откроет чемпионат России в Красноярске.

В 19 на площади перед стадионом «Авангард» (ул. Ак. Павлова, 21а) для любителей регби будет организована развлекательная программа, а в 19.3 прозвучит стартовый свисток. В новом сезоне «Енисей-СТМ» обещает радовать красноярцев не только качественным регби, которое уже успел продемонстрировать в победном матче еврокубка против «Тимишоары» из Румынии, а также настоящим регбийным праздником каждый день матча за час до начала игры. В полуфинале «Континентального Щита» 20 апреля «Енисей-СТМ» обыграл соперника и занял место на групповом этапе Кубка Вызова 2019/20. И в связи с этим клуб традиционно проводит конкурс путевок на матчи «Енисея-СТМ» в Кубке Вызова.

Если раньше можно было принять участие в розыгрыше сразу всех призов на одном матче, то теперь «Енисей-СТМ» меняет правила конкурса и увеличивает количество призов – 11 путевок. Розыгрыши путевок на домашний матч «Енисея-СТМ» в Кубке Вызова 2019/20 будут проходить каждый домашний матч команды в регулярном чемпионате России. Возможные города проведения еврокубкового матча – Калининград, Сочи, Краснодар. А в перерыве матча 1/2 финала чемпионата России будут разыграны 4 путевки, по 2 в две далее перечисленные страны: Франция, Италия, Англия, Шотландия, Уэльс или Ирландия. В этом розыгрыше на регулярном этапе принять участие может каждый, кто купит билет на матчи в кассах СК «Авангард» или онлайн на сайте enisei-stm.ru и через группу клуба vk.com/enisei_stm. Стоимость входного билета на домашние матчи РК «Енисей-СТМ» в сезоне 2019 года – 150 рублей.

В финальном розыгрыше 4 путевок на Кубок Вызова примут участие все, кто приобрел абонемент на матчи РК «Енисей-СТМ» в чемпионате России, а также болельщики, кто посетил минимум 6 домашних матчей «Енисея-СТМ» в сезоне 2019 года, в том числе матчи Кубка России. Стоимость абонемента на сезон составит 600 (шестьсот) рублей и не будет меняться до конца чемпионата России по регби 2019 Все домашние российские турниры в сезоне 2019 «Енисей-СТМ» проведет на стадионе «Авангард» (ул. Павлова, 21/1). Дополнительная информация о конкурсе на сайте enisei-stm.ru и по телефону 206-12- 95 в рабочее время с 10:00 до 18:00.

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