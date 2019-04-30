Екатерина Жильцова завоевала «серебро» на первенстве Европы по пауэрлифтингу среди юниорок до 23 лет - Советский спорт
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30 апреля 2019 12:19Татарстан

Екатерина Жильцова завоевала «серебро» на первенстве Европы по пауэрлифтингу среди юниорок до 23 лет

Соревнования проходят в чешском городе Пльзень.

Татарстанская спортсменка Екатерина Жильцова завоевала серебряную медаль первенства Европы по пауэрлифтингу среди юниорок до 23 лет. Соревнования проходят в чешском городе Пльзень.

Екатерина выступала в весовой категории 43 кг. Она собрала сумму 295 кг (присед – 110 кг; жим лёжа – 65 кг; становая тяга – 120 кг). Спортсменка из Бугульмы тренируется под руководством Заслуженного тренера России Владислава Крюкова.

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