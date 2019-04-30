Екатерина Жильцова завоевала «серебро» на первенстве Европы по пауэрлифтингу среди юниорок до 23 лет

Татарстанская спортсменка Екатерина Жильцова завоевала серебряную медаль первенства Европы по пауэрлифтингу среди юниорок до 23 лет. Соревнования проходят в чешском городе Пльзень.
Екатерина выступала в весовой категории 43 кг. Она собрала сумму 295 кг (присед – 110 кг; жим лёжа – 65 кг; становая тяга – 120 кг). Спортсменка из Бугульмы тренируется под руководством Заслуженного тренера России Владислава Крюкова.
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