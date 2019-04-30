Татарстанцы завоевали 2 медали на первенстве Европы по пауэрлифтингу среди юношей и девушек до 18 ле

В чешском городе Пльзень проходит первенство Европы по пауэрлифтингу. Соревнования проводятся среди юношей и девушек до 18 лет.
28 апреля татарстанская спортсменка Александра Доронина завоевала бронзовую медаль первенства в весовой категории 72 кг. Александра собрала сумму 395 кг (присед – 147,5 кг; жим лёжа – 92,5 кг; становая тяга – 155 кг). Спортсменка из Бугульмы тренируется под руководством Заслуженного тренера России Владислава Крюкова.
30 апреля татарстанец Илья Шерстнев стал победителем первенства в весовой категории 120 кг. Илья собрал сумму 840,5 кг (присед – 328 кг; жим лёжа – 242,5 кг; становая тяга – 270 кг). Попутно Шерстнев установил рекорд Европы в приседе среди юношей. Спортсмен тренируется в Зеленодольске под руководством старшего тренера сборной команды Республики Татарстан Ивана Крысина.
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