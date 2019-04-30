В Новом Уренгое завершилось первенство России по северному многоборью - Советский спорт
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30 апреля 2019 12:25Красноярский край

В Новом Уренгое завершилось первенство России по северному многоборью

В г. Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий автономный округ) завершилось первенство России по северному многоборью среди юношей и девушек 14-15 лет.

По итогам пяти дней соревнований команда Красноярского края завоевала 12 медалей: 4 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых. С 22 по 26 апреля 65 спортсменов нашей страны боролись за звание сильнейших в 5 дисциплинах: тройной прыжок с отталкиванием двумя ногами, бег с палкой на 1 и 2 км, метание тынзяна на хорей, метание топора на дальность и прыжки через нарты. География участников насчитала 10 регионов России (Республика Саха (Якутия), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Чукотский автономный округ (Чукотка), Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Магаданская область, Хабаровский край, Тюменская область, Эвенкийский район, Красноярский край). Золотые медали в копилку Красноярского края принесли Елена Соловьева (по сумме многоборья, бег с палкой на 1 км и прыжки через нарты) и Алина Чугунова (метание тынзяна на хорей). Серебро в прыжках через нарты завоевали Дарья Суббота и Афанасий Киргизов, Кирилл Кузаков и Елена Соловьева стали вторыми в метании тынзяна на хорей. Бронзовые медали достались Евгению Кусамину (тройной прыжок с отталкиванием двумя ногами и бег с палкой на 2 км), Алине Чугуновой (прыжки через нарты) и Дмитрию Высокосу (метание тынзяна на хорей). В командном зачете сильнейшей стала команда Ямало-Ненецкого автономного округа, второе место – у спортсменов Красноярского края, третье – у Магаданской области.

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