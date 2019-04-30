Марина Вяткина – лучший спортсмен марта - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
30 апреля 2019 12:39Красноярский край

Марина Вяткина – лучший спортсмен марта

Подведены итоги конкурса «Лучший спортсмен марта».

В течение апреля за номинантов голосовали посетители портала www.kraysport.ru и эксперты спортивной отрасли. Победу в краевом конкурсе одержала Марина Вяткина, победительница и призер Всемирной зимней универсиады-2019 и юниорского чемпионата мира по спортивному ориентированию на лыжах. За звание «Лучший спортсмен месяца» боролись спортсмены Красноярского края, наиболее успешно выступившие на международных соревнованиях в марте: Яна Кирпиченко (лыжные гонки), Марина Вяткина (лыжное ориентирование) и Валерия Павлова (хоккей).

Посетители сайта kraysport.ru со своим выбором определились сразу и бесповоротно. Марина Вяткина в итоге набрала 66 % голосов. Валерии Павловой досталось 27,5 %, Яне Кирпиченко – 6,5 %. Таким образом, Марина Вяткина, набравшая наибольшее количество голосов, получила 10 баллов, Валерия Павлова – 7 баллов, Яна Кирпиченко – 5 баллов. В роли экспертов в этом месяце выступили: регбист «Енисея-СТМ» Рамиль Гайсин, главный редактор портала «Крайспорт» Николай Щекин, двукратная чемпионка Европы по плаванию в ластах Анастасия Жаткина, специалист пресс-службы министерства спорта края Наталья Ковалевская и секретарь общественного совета при министерстве спорта Красноярского края Анна Алексеева. 10 баллов эксперты отдали Вяткиной, 11 баллов – Павловой, 9 баллов – Кирпиченко. По итогам голосования экспертов и болельщиков победу в краевом конкурсе одержала двукратная победительница и двукратный серебряный призер Всемирной зимней универсиады-2019 по спортивному ориентированию на лыжах, двукратная победительница и бронзовый призер чемпионата мира по спортивному ориентированию на лыжах среди юниорок Марина Вяткина, она набрала 20 баллов. Второе место заняла победительница Зимней универсиады-2019 по хоккею в составе женской сборной России, бронзовый призер чемпионата Женской хоккейной лиги в сезоне 2018/2019, один из лучших снайперов чемпионата России в этом сезоне Валерия Павлова, набравшая 18 баллов. Третье место у победительницы и трехкратного бронзового призера Всемирной зимней универсиады-2019 по лыжным гонкам Яны Кирпиченко – 14 баллов.

29/04 22:47Футбол
Олег Кононов: Готов строить «Спартак» будущегоКурбан Бердыев и Олег Кононов ответили на вопросы журналистов после матча «Спартак» - «Рубин» (1:1).
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
22/04 13:30ММА
Валентина Шевченко: Будет здорово, если турнир UFC пройдет в КиргизииЧемпионка UFC в наилегчайшем весе прокомментировала поражение своей сестры Антонины от американки Роксанн Модаферри и отметила хорошую организацию турнира в Санкт-Петербурге.
29/04 23:43Футбол
Мутная активность и сбитая дыхалка. Как «Спартак» игрой откликнулся на решения Совета директоровЮрий Цыбанев доказательно объясняет, почему он потерял интерес к дальнейшим новостям из красно-белого штаба.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
22/04 12:00ММА
Петр Ян: Возможно, подерусь за титул в 2019 годуРоссийский боец UFC заявил, что его бой с Джимми Риверой может определить претендента на титул чемпиона в легчайшем весе (57 кг).
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
21/04 12:00ММА
Александр Шлеменко: Удары коленями – главный козырь Оверима, который сработал против ОлейникаЗнаменитый боец смешанных единоборств – о причинах поражения Алексея Олейника от голландца Алистара Оверима.
30/04 13:11Футбол
Дмитрий Булыкин: У Эриксена, Вертонгена и Алдервейрелда - особый настрой!Бывший нападающий «Аякса» и сборной России поделился ожиданиями от полуфинала Лиги чемпионов на «Хотспур Стэдиуме».
27/04 08:30ММА
Вячеслав Василевский: Исмаилов будет похож на красочную новогоднюю елку после боя со мнойИзвестный российский боец накануне поединка в рамках ACA 95 против Магомеда Исмаилова поделился мнением о сопернике, поражении Альберту Дураеву и признался, что планирует попробовать свои силы в заокеанской лиге.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
29/04 13:08Хоккей
Уничтожив «Вашингтон», «Каролина» принялась за его бывшего тренера - Барри Троца«Айлендерс» никак не может выиграть у «Каролины», а «Сан-Хосе» отдал домашний матч «Колорадо». 
28/04 08:07Хоккей
В Панарина вселился Овечкин. Он уничтожил «Бостон» своим дублем«Даллас» и «Коламбус» сравняли счет в сериях.
22/04 17:30ММА
Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мнойГолландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
27/04 22:00Хоккей
Мы унизили себя сами. Почему ТВ не дало в хоккейной трансляции гимн России?Эта сборная очень скоро придет на смену тем, кого мы хорошо знаем на первых ролях сегодня.
29/04 23:26Футбол
Софьян Ханни: Сейчас «Спартаку» важно сохранить пятую строчкуПосле матча «Спартака» с «Рубином» своими впечатлениями поделились полузащитник хозяев Софьян Ханни, защитник гостей Егор Сорокин, а также полузащитник казанцев Руслан Камболов.
20/04 23:30ММА
Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован. Итоги турнира UFC в Санкт-ПетербургеБойоцовское шоу в Санкт-Петербурге удалось на славу.
19/04 12:24ММА
Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведемВ эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
Новости
13:30 Футбол Источник: «Зенит» предложил ЦСКА 20 млн евро за Фернандеса, но получил отказ
13:25 Футбол Кузяев тренировался с ограничениями в общей группе «Зенита»
13:20 Хоккей Кэм Эткинсон: Панарин – лучший игрок «Коламбуса» после Бобровского
13:18 ММА Минеев – о драке с Исмаиловым: Удар исподтишка, фиаско на глазах у своей семьи и море лжи
13:06 Футбол Игорь Коновалов: «Рубин» вполне мог и выиграть у «Спартака»
13:02 Хоккей Тайлер Сегин: «Сент-Луис» был круче как команда
13:00 Футбол Британская полиция арестовала двух человек за размещение фото погибшего Салы
12:55 Футбол УЕФА назначила арбитров на полуфинальные матчи Лиги Европы
12:54 Футбол «Мордовия Арена» получила высший сертификат соответствия РФС
12:51 Вольная борьба Борцы Лабазанов и Гусаров дисквалифицированы за нарушения антидопинговых правил
12:46 Хоккей Алексей Анисимов: Все идет к тому, что у КХЛ будут собственные правила
12:45 Биатлон Васильева по вине IBU не узнала о пропуске допинг-теста
12:38 ММА Отец Нурмагомедова: Нам не стоит принижать достоинства Порье
12:32 Футбол Руководство «Милана» составило список из четырех тренеров на замену Гаттузо
12:08 Фигурное катание Трусова будет катать произвольную программу под музыку из сериала «Игра Престолов»
11:29 Футбол Александр Бубнов: Кононов действительно в меньшей степени причастен к провалу «Спартака»
11:13 Формула-1 Себастьян Феттель: Доминирование «Мерседеса» продолжается не четыре гонки, а четыре года
11:08 Футбол Артем Ребров: У «Спартака» нет человека, который мог бы на поле расставить всех по местам
11:01 Формула-1 Тото Вольфф: Если отношения между Хэмилтоном и Боттасом ухудшатся, будем раздавать желтые и красные
10:40 Футбол Руслан Камболов: Надеюсь, в дальнейшем с финансами в «Рубине» будет тоже все хорошо
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика