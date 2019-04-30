Марина Вяткина – лучший спортсмен марта

В течение апреля за номинантов голосовали посетители портала www.kraysport.ru и эксперты спортивной отрасли. Победу в краевом конкурсе одержала Марина Вяткина, победительница и призер Всемирной зимней универсиады-2019 и юниорского чемпионата мира по спортивному ориентированию на лыжах. За звание «Лучший спортсмен месяца» боролись спортсмены Красноярского края, наиболее успешно выступившие на международных соревнованиях в марте: Яна Кирпиченко (лыжные гонки), Марина Вяткина (лыжное ориентирование) и Валерия Павлова (хоккей).
Посетители сайта kraysport.ru со своим выбором определились сразу и бесповоротно. Марина Вяткина в итоге набрала 66 % голосов. Валерии Павловой досталось 27,5 %, Яне Кирпиченко – 6,5 %. Таким образом, Марина Вяткина, набравшая наибольшее количество голосов, получила 10 баллов, Валерия Павлова – 7 баллов, Яна Кирпиченко – 5 баллов. В роли экспертов в этом месяце выступили: регбист «Енисея-СТМ» Рамиль Гайсин, главный редактор портала «Крайспорт» Николай Щекин, двукратная чемпионка Европы по плаванию в ластах Анастасия Жаткина, специалист пресс-службы министерства спорта края Наталья Ковалевская и секретарь общественного совета при министерстве спорта Красноярского края Анна Алексеева. 10 баллов эксперты отдали Вяткиной, 11 баллов – Павловой, 9 баллов – Кирпиченко. По итогам голосования экспертов и болельщиков победу в краевом конкурсе одержала двукратная победительница и двукратный серебряный призер Всемирной зимней универсиады-2019 по спортивному ориентированию на лыжах, двукратная победительница и бронзовый призер чемпионата мира по спортивному ориентированию на лыжах среди юниорок Марина Вяткина, она набрала 20 баллов. Второе место заняла победительница Зимней универсиады-2019 по хоккею в составе женской сборной России, бронзовый призер чемпионата Женской хоккейной лиги в сезоне 2018/2019, один из лучших снайперов чемпионата России в этом сезоне Валерия Павлова, набравшая 18 баллов. Третье место у победительницы и трехкратного бронзового призера Всемирной зимней универсиады-2019 по лыжным гонкам Яны Кирпиченко – 14 баллов.
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