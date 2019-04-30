Сахалинские каратисты завоевали две бронзовые медали первенства России

Крупные турниры состоялись в Нальчике в минувшие выходные. За медали боролись свыше 700 человек из 48 регионов России. Островную команду представляли 27 каратистов из Холмска, Южно- Курильска и Южно-Сахалинска.
Лучшие результаты в рамках первенства России показали Варвара Френзюк и Георгий Пак. Воспитанница СШОР ВВЕ Сахалинской области выступала в дисциплине кумитэ в возрастной категории 12-13 лет, до 47 килограммов, где соперничали 34 спортсменки. Варвара одержала уверенную победу в стартовом поединке со счетом 8:0, а после проиграла победительнице турнира, но получила шанс биться за бронзовую медаль, и его не упустила. У Георгия Пак конкурентов в подгруппе «кумитэ 12-13 лет, до 55 килограммов» было не меньше. Спортсмен одержал пять побед и лишь один раз проиграл в поединке. Такой результат позволил занять третье место. В шаге от пьедестала остановились Валерия Дьякова и команда катисток «Сахалин-1» в составе: Алена Минина, Анна Краснопольская и Варвара Френзюк. - Этот результат можно считать хорошим, ведь для большинства ребят это первые соревнования такого уровня. Они достойно бились, одержав большое количество побед, но для попадания на пьедестал одним не хватило технической подготовки, другие не смогли перебороть волнение. В целом, это отличный опыт, - рассказала тренер СШОР ВВЕ Анастасия Ким.
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