Около 200 восьмиклассников сражаются на областных президентских состязаниях

В «Президентских состязаниях» принимают участие около 200 восьмиклассников из городских и сельских школ области. Перед этим дети прошли школьный и муниципальный этапы. Сегодня они вышли на областной уровень, чтобы побороться за право выступить на всероссийском этапе. - Это очень престижные соревнования. Здесь участники могут продемонстрировать не только свои спортивные качества, но и интеллектуальные и творческие способности. Дети хорошо показывают себя на всероссийских этапах, школа №6 входила в десятку лучших, - отметил организатор состязаний Дмитрий Ким. Турнир продлится три дня. За это время школьники проверят себя в лёгкой атлетике, спортивном многоборье, а также творческом и теоретическом конкурсах. Теория включает в себя 20 вопросов на тему олимпийского движения, патриотизма и других направлений. Сегодня участники померились силами в беге на 60 и 1000 метров, а также продемонстрировали скорость в эстафетах. - Это не простые соревнования, здесь мы показываем все свои способности - теоретические, танцевальные, силовые, умственные и творческие, - поделилась ученица холмской школы №6 Анна Абрамова. - Мы долго готовились к этим состязаниям. Нам даже предоставили стадион в Холмске, чтобы мы могли отточить бег. Для меня главное участие, но, вместе с тем, я всей душой настроена на победу.