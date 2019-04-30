Сборная команда Вологодской области – серебряный призёр Спартакиады Специальной Олимпиады России по

Сборная команда Вологодской области, сыграв в предварительных играх с командами Астрахани 6:0 и Удмуртии 6:2, Кирова 1:6 вышли во второй дивизион.
В полуфинале играли с командами Санкт-Петербурга 2:0, Удмуртии 1:1, Дагестана 1:3.
В финальных играх снова встретились с командами Санкт-Петербурга 3:0, Удмуртии 5:1, Дагестана 2:2.
По итогам игр команда завоевала серебряные медали.
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