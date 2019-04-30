Вологжане завоевали 21 медаль Чемпионата и первенства России по кикбоксингу

В соревнованиях приняли участие лучшие спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Череповца, Ставропольского края, Белгородской, Саратовской, Челябинской, Свердловской областей, Удмуртии и других регионов России.
В состав сборной Вологодской области вошли спортсмены Центра Боевых Искусств, воспитанники тренеров Романа Чижова и Ивана Баева.
В итоге на Чемпионате и первенстве России наши ребята завоевали 21 медаль! Из них 7 золотых, 9 серебряных и 5 бронзовых.
Победителем и серебряным призером чемпионата России по кикбоксингу в разделе кикбоксинг-формс стал «играющий» тренер Иван Баев.
По итогам первенства места распределились следующим образом:
Егор Чижов завоевал золотую и серебряную медали.
Давид Саркисян стал обладателем двух золотых медалей.
Александр Шибаев завоевал золотую и серебряную медали.
Дмитрий Егоров стал обладателем двух серебряных медалей.
Архипова Софья дважды поднялась на первую ступень пьедестала почета, Ольга Кузнецова – дважды на вторую ступень пьедестала.
Владислав Смирнов и Роман Заборский стали серебряными призерами.
Семен Белозерцев, Владислав Нагорнов, Анастасия Хватова, Полина Ситникова и Алиса Бойцева завоевали бронзовые медали первенства.
Поздравляем вологжан с достойным выступлением!