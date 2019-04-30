Вологжане завоевали 21 медаль Чемпионата и первенства России по кикбоксингу

В соревнованиях приняли участие лучшие спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Череповца, Ставропольского края, Белгородской, Саратовской, Челябинской, Свердловской областей, Удмуртии и других регионов России.

В состав сборной Вологодской области вошли спортсмены Центра Боевых Искусств, воспитанники тренеров Романа Чижова и Ивана Баева.

В итоге на Чемпионате и первенстве России наши ребята завоевали 21 медаль! Из них 7 золотых, 9 серебряных и 5 бронзовых.

Победителем и серебряным призером чемпионата России по кикбоксингу в разделе кикбоксинг-формс стал «играющий» тренер Иван Баев.

По итогам первенства места распределились следующим образом:

Егор Чижов завоевал золотую и серебряную медали.

Давид Саркисян стал обладателем двух золотых медалей.

Александр Шибаев завоевал золотую и серебряную медали.

Дмитрий Егоров стал обладателем двух серебряных медалей.

Архипова Софья дважды поднялась на первую ступень пьедестала почета, Ольга Кузнецова – дважды на вторую ступень пьедестала.

Владислав Смирнов и Роман Заборский стали серебряными призерами.

Семен Белозерцев, Владислав Нагорнов, Анастасия Хватова, Полина Ситникова и Алиса Бойцева завоевали бронзовые медали первенства.

Поздравляем вологжан с достойным выступлением!