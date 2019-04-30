Александр Шибаев - победитель первенства Европы по традиционному ушу. - Советский спорт
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30 апреля 2019 12:47Вологодская область

Александр Шибаев - победитель первенства Европы по традиционному ушу.

Воспитанник Центра Боевых Искусств города Череповца Александр Шибаев стал победителем первенства Европы по традиционному ушу. Чемпионат и Первенство Европы проходят в Москве с 22 апреля по 2 мая.

Соревнуются спортсмены в единственном в мире комплексе, построенном исключительно для проведения занятий и соревнований по ушу - «Московском дворце ушу» Москомспорта. В этом году в Чемпионате и Первенстве Европы принимают участие более 900 сильнейших спортсменов из 27 стран: России, Белоруссии, Хорватии, Чехии, Эстонии, Германии, Норвегии, Израиля, Турции, Испании и других. В сборную команду России вошли лучшие спортсмены по итогам чемпионатов и первенств России.

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