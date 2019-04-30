Александр Шибаев - победитель первенства Европы по традиционному ушу.

Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведем В эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.

Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менее Перед последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.

Софьян Ханни: Сейчас «Спартаку» важно сохранить пятую строчку После матча «Спартака» с «Рубином» своими впечатлениями поделились полузащитник хозяев Софьян Ханни, защитник гостей Егор Сорокин, а также полузащитник казанцев Руслан Камболов.

Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.

Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный Драчев Сегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.

«Вагит Юсуфович, спасите «Спартак». Пожалуйста!» Открытое письмо Евгения Кафельникова Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников опубликовал обращение к акционеру «Спартака» бизнесмену Вагиту Алекперову.

Валерий Рейнгольд: Возвращение Карреры может повлиять на «Спартак» Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд после матча 26-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1) заявил, что не доверяет работе главного тренера команды Олега Кононова.

Эдуард Вартанян: Я навязал американцу свой план боя Российский легковес Эдуард Вартанян рассказал о своей победе над Джошуа Авелесом на турнире АСА 95.

Эксклюзив! Евгений Кафельников: Большинство игроков «Спартака» - за возвращение Карреры Знаменитый теннисист, олимпийский чемпион и бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал «Советскому спорту» свой призыв к совладельцу «Спартака» Вагиту Алекперову.

Сегодня! Сборная России (U18) сыграет в финале чемпионата мира — такое случится впервые за 10 лет! Сегодня сборная России (U18) по хоккею в решающем матче на чемпионате мира сыграет против хозяев турнира — команды Швеции. Начало финальной встречи — в 20.30.

Мы унизили себя сами. Почему ТВ не дало в хоккейной трансляции гимн России? Эта сборная очень скоро придет на смену тем, кого мы хорошо знаем на первых ролях сегодня.

Не удержали. Швеция - чемпион мира Все события финала юниорского чемпионата мира

Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в Барселоне Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.