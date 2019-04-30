В Емельяново состоится I открытый краевой турнир по дзюдо памяти И. С. Бородавкина

Соревнования пройдут в спортивно-оздоровительном комплексе «Заря» (ул. Декабристов, 154). В турнире примут участие 370 юных дзюдоистов, география состязаний насчитывает 14 городов и территорий (г. Красноярск, г. Иркутск, г. Усолье - Сибирское, г. Бородино, пгт. Балахта, Республика Тыва, г. Сосновоборск, г. Дивногорск, г. Назарово, г. Ужур, г. Зеленогорск, г. Железногорск, г. Лесосибирск, пгт. Емельяново). Соревнования будут проходить в трех возрастных группах разных весовых категорий: младшие юноши 2008- 2009 г.р. в весовых категориях 27, 30,33,36,39,42,46,50, +50 кг; младшие юноши 2010-2011 г.р. в в/к 24,27,30,33,36,39,42,46,+46 кг; девушки 2007-2008 г.р. в весе до 32 кг. Торжественное открытие турнира назначено на 10:00. Организатором соревнований является Благотворительный фонд поддержки и развития детско-юношеского дзюдо имени В. Н. Назарова.
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