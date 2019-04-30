Валерия Мосеевская приглашена на сбор национальной команды по баскетболу

Наша спортсменка ранее попала в расширенный состав сборной России по баскетболу (юниорки до 16 лет). А буквально накануне стало известно о присвоении ей звания - «Кандидат в мастера спорта».

«Очень рады, что Лере предоставили возможность пройти тренировочный сбор в составе национальной команды. Это знаковое событие и для нее, и для школы, и для всей Республики Коми. Валерия младше тех, кто вызвали, но, надеюсь, что она сможет себя проявить. В любом случае это опыт, возможность посмотреть и привыкнут к тем требованиям, которые выдвигают наставники и уже сейчас заявить о себе», - прокомментировала наставник республиканской «СШОР «Юность» Елена Петина.

Также напомним, что 21 апреля Валерия стала победительницей первенства России по баскетболу среди девушек 2004 года рождения в составе команды СШОР «Динамо» Курск, куда была специально приглашена для усиления состава.

Отметим, что с 1 по 3 мая в Сыктывкаре пройдет заключительный пятый тур Финального раунда XVII первенства детско-юношеской баскетбольной лиги. В турнире принимают участие дублирующие составы команд Суперлиги. На паркете КСЦ «Ренова» сыграют «НИКА-Юность» (Сыктывкар), «Надежда-ДЮБЛ» (Оренбургская область), «Купол-Родники» (Ижевск), «Казаночка-ДЮБЛ» (Казань). В составе сыктывкарок выступит и Валерия Мосеевская.