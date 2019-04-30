Министр спорта края поздравил Начына Куулара с бронзой чемпионата Европы

Куулар, чемпион мира среди юниоров 2015 года и многократный победитель чемпионатов мира среди военнослужащих, в начале 2019 года был признан самым техничным борцом юбилейного Ярыгинского турнира в весовой категории до 65 кг. Спустя три месяца спортсмен достойно дебютировал на чемпионате Европы, завоевав бронзу. Поздравил борца и коллектив Академии борьбы министр спорта края Сергей Алексеев: «Безусловно, на ковер выходит спортсмен и отстаивает честь страны. Но в целом это большая совместная работа, за которую я вас благодарю. Впереди будут и чемпионаты Европы, и мира, но самая главная наша задача – медаль Олимпийских игр. Сильные традиции краевой школы борьбы помогут добиться поставленных целей». Министр спорта края вручил благодарственные письма спортсмену, его тренерам Амурхану Битарову и Сергею Хачекяну, главному тренеру сборной команды края по вольной борьбе Виктору Алексееву и президенту федерации спортивной борьбы края, государственному тренеру Академии борьбы Дмитрию Георгиевичу Миндиашвили, а также рассказал про объединение спортивной общественности Красноярского края, Хакасии и Тывы в рамках проекта «Енисейская Сибирь». К поздравлению Начына Куулара присоединились Дмитрий Георгиевич и директор краевой Академии борьбы Аркадий Кривошеев. Сам спортсмен поделился эмоциями от участия в чемпионате Европы: «Я провел на соревнованиях пять встреч, две из которых выиграл, в полуфинале уступил будущему чемпиону со счетом 3:5, а потом победил в поединке за бронзу. Соперники – очень опытные спортсмены. Физически и функционально я ни в чем не отстаю, но опыта не хватило. Это, конечно, не имеет значения, буду тренироваться дальше». Напомним, чемпионат Европы по спортивной борьбе проходил с 8 по 14 апреля в Румынии в Бухаресте. На счету российских спортсменов 21 медаль – 8 золотых, 4 серебряных и 9 бронзовых. В составе сборной России по вольной борьбе бронзовую медаль в весовой категории 65 кг завоевал спортсмен краевой «Академии борьбы им. Д.Г. Миндиашвили» Начын Куулар.
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