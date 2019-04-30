Около 180-ти гимнастов из 18-ти городов Сибирского и Уральского федеральных округов соберутся в Омске со 2 по 5 мая, чтобы стать участниками открытого областного турнира «Прииртышские зори». Соревнования традиционно пройдут в легкоатлетическом манеже СибГУФКа (ул. Масленникова, 144).

Торжественное открытие запланировано на 3 мая в 15:00. Однако, в борьбу спортсмены вступят уже 2 мая с 10:00, а 3, 4 и 5 мая гимнасты начнут соревноваться с 9:00.

Судьи определят сильнейших в 6-ти разрядных группах от 1-го юношеского разряда до мастеров спорта. Особое внимание зрителей будет приковано к лидерам команд – омичкам Валерии Коваленко, Дарье Казаковой и Ярославе Коноваленко, а также Варваре Сидоровой (Новосибирск) и Анне Бутаковой (Новокузнецк).