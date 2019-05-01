В Омске прошли соревнования Всероссийской лиги дебатов

Университетский этап турнира в рамках Всероссийской лиги дебатов собрал 30 студенческих команд, представляющих ОмГУ, ОмГТУ, СибАДИ, СибИТ и Омскую академию МВД России. Ораторские состязания проходили в течение двух дней – 29 и 30 апреля.
– В рамках всероссийского турнира мы провели несколько туров дебатов, аналогичные соревнования сейчас проходят по всей стране, – отметил руководитель Всероссийской лиги дебатов в Омске Николай Кондаков. – В нашем городе есть много дискуссионных клубов, и цель мероприятия – объединить их представителей. Существует несколько видов ораторских соревнований, но сегодня мы провели парламентские дебаты. Подобный запрос давно был в нашем городе. Участники смоделировали британский вариант парламентских дебатов, в таких состязаниях принимают участие 3-4 команды в составе двух человек. Роли распределяются согласно жребию: премьер-министр и его заместитель, член правительства и секретарь, лидер оппозиции и его заместитель, а также член оппозиции и секретарь. Задача дебатеров в течение 3-х минут высказаться на заявленную тему, разобрать проблему. Студенты обсудили внешнюю и внутреннюю политику России, а также пространственное развитие и технологический прорыв нашей страны.
– Я достаточно часто участвую в дебатах, ведь, как известно в споре находится истина, – рассказал участник соревнований, студент СибИТа Рем Эльбукаев.
– Кроме того, мне, как юристу, важно грамотно говорить и доносить свои мысли, поэтому стараюсь совершенствоваться в ораторском искусстве. – Участие в дебатах – мое хобби, – поделился студент ОмГУ Александр Добролежа. – Подобные соревнования развивают навыки коммуникации, помогают понять позицию оппонента. В Омске дебаты – молодое направление, и пришли они в наш город только в этом году благодаря Всероссийской лиге. Для меня, так как я занимаюсь британскими дебатами, участие в сегодняшнем мероприятии было обязательным! Отметим, что по итогам университетского этапа будут отобраны 24 команды, которые примут участие в региональном этапе Всероссийской лиги дебатов. Напомним, что Всероссийская лига дебатов – конкурс по выявлению самых харизматичных и содержательных лидеров среди молодежи. Лига дебатов – единственное в стране федеральное движение, которое объединяет клубы дебатов со всей страны для обсуждения актуальных вопросов внутренней и внешней повестки России.
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