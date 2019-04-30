Поездку в «Орленок» выиграли участники «Президентских спортивных игр» из Владивостока - Советский спорт
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30 апреля 2019 13:46Приморский край

Поездку в «Орленок» выиграли участники «Президентских спортивных игр» из Владивостока

В Арсеньеве наградили победителей и призеров краевых финальных спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры». Золотые медали выиграли ребята из Владивостока.

В соревнованиях приняли участие 240 школьников 12-13 лет в составе команд из 12 муниципалитетов Приморского края. Ребята состязались в шести видах спорта – баскетболе 3х3, настольном теннисе, шашках, лапте, гандболе и легкой атлетике, в которую включили бег на короткую и длинную дистанции, прыжок в длину, метание мяча и эстафету. Личные достижения участников шли в общий командный зачет. По результатам честной спортивной борьбы бронзовые медали достались гимназии Спасска-Дальнего, серебряным призером стала команда школы №10 Артема. Золотые медали выиграли учащиеся школы №73 Владивостока. Также наград удостоились ребята, отличившиеся в легкоатлетическом многоборье, и команды, занявшие первые места в отдельных видах программы. Так, девушки из школы №4 села Монастырище Черниговского района выиграли всех соперниц в лапте, а юноши завоевали два «золота» в настольном теннисе и шашках. Ученицы школы №14 Уссурийска стали лучшими в баскетболе, а девушки из школы №2 заняли первое место в настольном теннисе, юноши владивостокской школы №73 победили в баскетболе и гандболе. Артемовские школьники стали сильнейшими в легкой атлетике, а ученицы школы №10 Арсеньева одержали победу в гандболе. Медали, грамоты и кубки департамента физической культуры и спорта Приморского края вручили всем победителям и призерам в личном и командном первенстве, а команде школы №73 Владивостока досталась главная награда – путевка на финальные соревнования во Всероссийском детском центре «Орленок» в Краснодарском крае, которые пройдут в сентябре. Напомним, в прошлом году победителем краевого этапа стала команда школы №25 Уссурийска. «Президентские спортивные игры» проводятся по Указу Президента РФ с 2011 года во всех общеобразовательных учреждениях страны в четыре этапа: школьный (в общеобразовательных организациях), муниципальный, региональный и всероссийский. Также в четыре этапа проводятся Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания». Краевой финал состязаний школьных класс- команд пройдет с 29 мая по 2 июня в Арсеньеве, его победители поедут во Всероссийский детский центр «Смена» в Анапе. Отметим, развитие массового спорта, создание условий для занятий физической культурой и спортом, повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта – одна из основных целей регионального проекта «Спорт – норма жизни», реализуемого в Приморье в рамках национального проекта «Демография».

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