В Ивановской области подвели итоги баскетбольного сезона

В мероприятии принял участие начальник департамента спорта Ивановской области Антон Лопатин. Как отметил Антон Лопатин, Ивановская область имеет богатую баскетбольную историю. «Каждый год представители этого вида спорта радуют нас все новыми победами на различных турнирах. Есть игроки, которые входят в сборную страны», – отметил начальник профильного ведомства. Кроме того, он вручил благодарности регионального департамента спорта за развитие баскетбола в Ивановской области тренерам областной спортивной школы № 4 и баскетбольного клуба «Энергия» Вадиму Иванову и Игорю Сидоркину. По итогам выступлений в Первенства России по баскетболу среди женских команд в Суперлиге – 2 женский баскетбольный клуб «Динамо- Энергия» в сезоне 2018/2019 занял восьмое место. Команда кинешемской школы № 18 имени Маршала А.М. Василевского «Феникс» стала серебряным призером Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». На сегодняшний день «КЭС-БАСКЕТ» – крупнейший баскетбольный школьный проект в стране. В сезоне 2018/2019 годов Чемпионат Школьной баскетбольной лиги объединил школьников из 69 регионов Российской Федерации, а также Монголии и Киргизии. В Ивановской области в соревнованиях по баскетболу приняли участие рекордное количество команд – 318 из 176 школ. Команда из Ивановской области впервые стала призером Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Добавим, что ивановские баскетболистки стали победителями первого в истории Первенства России по баскетболу в формате три на три среди юниорок и юниоров до 19 лет. Соревнования прошли в сентябре 2018 года в спортивном комплексе «Энергия». Отметим, что баскетбол – один из самых популярных видов спорта в Ивановской области. Им регулярно занимаются более 11 тысяч жителей региона. Отделения баскетбола есть в 13 спортивных школах Ивановской области, в которых обучение проходят почти 1,5 тысячи детей и подростков.
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