В Казани подвели итоги чемпионата РТ по настольному теннису - Советский спорт
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30 апреля 2019 17:13Татарстан

В Казани подвели итоги чемпионата РТ по настольному теннису

В Казани подвели итоги чемпионата Республики Татарстан по настольному теннису, который проходил с 24 по 28 апреля. В соревнованиях приняли участие 112 спортсменов.

По итогам турнира спортсмены добились следующих результатов:

Командные соревнования (мужчины):

1 место – СШОР Идель-2 (Казань)

2 место – СШОР Идель-1 (Казань)

3 место – Сабинский район

3 место – УОР-1 (Казань)

Командные соревнования (женщины):

1 место – УОР-1 (Казань)

2 место – СШОР Идель-1 (Казань)

3 место – УОР-2 (Казань)

3 место – Сабинский район

Одиночный разряд (мужчины):

1 место – Мурзин Виталий

2 место – Ахметсафин Дамир

3 место – Сабиров Айнур

3 место – Щигорцов Дмитрий

Одиночный разряд (женщины):

1 место – Бикбаева Анна

2 место – Кондратова Анна

3 место – Шадрина Дарья

3 место – Охотникова Екатерина

Парные соревнования (мужчины):

1 место – Сабиров Айнур/Щигорцов Дмитрий

2 место – Зиганшин Роберт/Макеев Александр

3 место – Юсупов Динар/Султанов Марат

3 место – Рыбальченко Дмитрий/Исмаилов Хайем

Парные соревнования (женщины):

1 место – Васильченкова Анастасия/Дмитриева Анна

2 место – Розикова Алина/Галева Алсу

3 место – Охотникова Екатерина/Шадрина Дарья

3 место – Кондратова Анна/Мальцева Анастасия

Смешанные пары:

1 место – Загоскин Сергей/Васильченкова Анастасия

2 место – Зиганшин Роберт/Охотникова Екатерина

3 место – Исмаилов Хайем/Исмаилова Динара

3 место – Султанов Марат/Иванова Диана

Результаты соревнований можно скачать по ссылке

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