В Казани подвели итоги чемпионата РТ по настольному теннису

По итогам турнира спортсмены добились следующих результатов:
Командные соревнования (мужчины):
1 место – СШОР Идель-2 (Казань)
2 место – СШОР Идель-1 (Казань)
3 место – Сабинский район
3 место – УОР-1 (Казань)
Командные соревнования (женщины):
1 место – УОР-1 (Казань)
2 место – СШОР Идель-1 (Казань)
3 место – УОР-2 (Казань)
3 место – Сабинский район
Одиночный разряд (мужчины):
1 место – Мурзин Виталий
2 место – Ахметсафин Дамир
3 место – Сабиров Айнур
3 место – Щигорцов Дмитрий
Одиночный разряд (женщины):
1 место – Бикбаева Анна
2 место – Кондратова Анна
3 место – Шадрина Дарья
3 место – Охотникова Екатерина
Парные соревнования (мужчины):
1 место – Сабиров Айнур/Щигорцов Дмитрий
2 место – Зиганшин Роберт/Макеев Александр
3 место – Юсупов Динар/Султанов Марат
3 место – Рыбальченко Дмитрий/Исмаилов Хайем
Парные соревнования (женщины):
1 место – Васильченкова Анастасия/Дмитриева Анна
2 место – Розикова Алина/Галева Алсу
3 место – Охотникова Екатерина/Шадрина Дарья
3 место – Кондратова Анна/Мальцева Анастасия
Смешанные пары:
1 место – Загоскин Сергей/Васильченкова Анастасия
2 место – Зиганшин Роберт/Охотникова Екатерина
3 место – Исмаилов Хайем/Исмаилова Динара
3 место – Султанов Марат/Иванова Диана
Результаты соревнований можно скачать по ссылке