Фарид Мухаметшин дал старт финальному этапу Школьной волейбольной лиги

Сегодня на главной волейбольной площадке республики – Центре волейбола «Санкт-Петербург» стартовали финальные состязания Школьной волейбольной лиги. С напутствием к участникам и гостям обратился Президент федерации волейбола Татарстана, Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин.

Волейбол, который является командным видом спорта, отметил глава парламента, активно развивается по всей республике. Проводятся турниры среди промышленных предприятий, сельских районов, студентов. В последнее время набирает популярность пляжный волейбол, татарстанцы также начали проявлять интерес к волейболу на снегу. Республику на российском и международном уровне достойно представляют волейбольные команды «Зенит – Казань» и «Динамо – Казань».

«Все, что будет включено в Олимпийские виды спорта, мы будем у себя культивировать», – отметил Президент федерации волейбола.

«Размышляя о том, как еще можно расширить горизонты волейбольного движения, мы увидели резерв молодых людей в общеобразовательных учреждениях, которые проявляют большой интерес к волейболу. Так и родилась идея реализовать такой масштабный проект, как Школьная волейбольная лига», – рассказал Фарид Мухаметшин.

Президент федерации волейбола Татарстана поблагодарил ряд министерств республики и мэрию Казани, которые активно включились в реализацию проекта. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес президента клуба «Динамо – Казань» Леонида Барышева и президента клуба «Зенит – Казань» Рафката Кантюкова, который выделил средства на приобретение 1000 волейбольных мячей казанским школам, принявшим участие в Школьной волейбольной лиги.

«Мы будем поддерживать волейбол во всех городах и районах нашей республики, – подчеркнул Фарид Мухаметшин. – Сегодняшними финальными играми мы дали старт на всю республику. Отныне во всех городах и районах будут проходить турниры Школьной волейбольной лиги, а финал будем проводить в Центре волейбола в Казани».

Сегодня финальные состязания пройдут среди сильнейших команд юношей и девушек, которые прошли через все отборочные этапы ШВЛ. За кубок сразятся сборные юношей гимназии №16 Приволжского района и гимназии №75 Московского района, а также команды девушек школы №89 Ново-Савиновского района и школы №141 Советского района.

Напомним, турнир, стартовавший в начале года, проходил среди учащихся школ, гимназий и лицеев города Казани. В первом этапе приняли участие более 5,5 тысяч детей из 120 казанских школ.