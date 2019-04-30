На Казанский марафон-2019 подано уже более 20 тысяч заявок

30 апреля на площадке Информационного агентства «Татар-информ» состоялась пресс-конференция, приуроченная к старту в столице Татарстана Казанского марафона-2019.

В общении с журналистами приняли участие заместитель министра спорта Республики Татарстан Айрат Ахмеров, директор Казанского марафона Вадим Янгиров, спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики Андрей Кропорушников и президент Федерации лёгкой атлетики РТ Хафиз Салихов.

Особенностью пятого, юбилейного мероприятия станет чемпионат России по марафону, в котором примут участие сильнейшие легкоатлеты страны и спортсмены из других стран мира. Вадим Янгиров поблагодарил Всероссийскую федерацию легкой атлетики в лице Андрея Кропорушникова за оказанное доверие по проведению столь значимых соревнований:

«Спустя четыре года чемпионат России вернулся к нам. Мы постараемся оправдать все возложенные на нас надежды. В этом году главное изменение в том, что мы подготовили очень плоскую и скоростную трассу. Я сам лично бегал её, проверял набор высоты, и он составил менее 130 метров. Это уровень Лондонского и Барселонского марафонов. Это, действительно, очень маленький набор высоты и, я надеюсь, что наши лидеры, лучшие марафонцы страны, покажут хорошее время. Как минимум, побьют рекорд трассы, который составляет 2 часа 14 минут. Как максимум, возможно, обновят свои личные рекорды», - сообщил он.

В свою очередь Андрей Кропорушников отметил, что при выборе места для проведения чемпионата России, Всероссийская федерация руководствовалась рядом факторов:

«Первый – это отличное проведение чемпионата России в прошлом году на Центральном стадионе. Мы еще раз увидели, насколько сильная местная Федерация, Министерство спорта. Республика Татарстан является лидером в России по подготовке различных спортивных мероприятий. Второй фактор – значительно упрощенный рельеф трассы. Это важно для выполнения норматива сборной команды страны», - рассказал он.

Андрей Кропорушников также сообщил, что по инициативе президента Всероссийской федерации легкой атлетики России Дмитрия Шляхтина и министра спорта РТ Владимира Леонова во второй половине мая в Казани должно состояться совещание по вопросу открытия в столице Татарстана регионального Центра развития легкой атлетики:

«Зная потенциал Казани и Татарстана, мы хотели бы, чтобы этот город снова превратился в легкоатлетическую столицу России. Некоторые удерживают этот флаг лидерства, некоторые немного сдали. Поэтому мы считаем, что пришло самое время, чтобы Татарстан взял этот флаг в свои руки», - подытожил спикер.

Помимо чемпионата России, Вадим Янгиров анонсировал ещё несколько праздничных событий, приуроченных к пятилетию Казанского марафона:

«4 мая вечером в Казани пройдет первый в России марафонский парад наций – у нас будут участники из 29 стран. Мы взяли пример у Нью-Йоркского марафона, самого лучшего марафона в мире, где накануне забега проходит подобное мероприятие. Финалом этого шоу будет выступление группы «Пицца». Для всех участников Казанского марафона – вход бесплатный.

Помимо этого, действительно, очень много мероприятий, которые мы сделали для того, чтобы привлечь внимание, чтобы рядовой житель захотел пробежаться и почувствовать атмосферу марафона. Каждый найдет свое – у нас есть и детские забеги, забег в ползунках, 3-километровый забег, который является самым массовым. Могу сказать, что на сегодняшний день у нас более 20 тысяч заявок, что уже в два раза больше прошлого года», - сообщил он.

Напомнил Вадим Янгиров о и проведении праздничного розыгрыша, главным призом которого станет Renault Logan. Автомобиль и подарки от партнеров мероприятия будут разыграны среди участников всех дистанций Казанского марафона, не включая детских стартов. Розыгрыш состоится вечером 4 мая на Центральном стадионе, вход на который будет осуществляться по стартовым номерам и фиксироваться электронной системой хронометража. Главное условие победы в лотерее – присутствие в зале на моменте розыгрыша и наличие при себе паспорта.

Отметим, что для безопасности участников марафона 4-5 мая в Казани будет ограничено движение транспортных средств.