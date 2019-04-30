В Тихорецком и Приморско-Ахтарском районах открыли новые многофункциональные спортивные площадки

Участие в торжественном открытии площадки в Юго-Северной приняли заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Вячеслав Никитин, глава района Анатолий Перепелин, представители спортивной общественности муниципалитета. Новая площадка рассчитана на тренировки и проведение соревнований по волейболу, баскетболу, мини-футболу и гандболу. Есть здесь и полюбившиеся кубанцам уличные тренажёры, а любители экстрима смогут оценить зону с турниками и брусьями для занятий воркаутом. Цена вопроса – около пяти с половиной миллионов рублей. Из них на строительство площадки из краевого бюджета было выделено 2,5 миллиона рублей, 2,9 миллиона составили расходы районной казны. Жителей станицы, среди которых были и юные спортсмены, со знаменательным событием поздравил Вячеслав Никитин: - Многофункциональные спортивные площадки строятся в крае по поручению главы региона Вениамина Кондратьева, – подчеркнул заместитель министра. – Всего на Кубани уже построена 591 спортплощадка, но мы не останавливаемся на достигнутом, ведь Краснодарский край последние четыре года признаётся самым спортивным регионом страны. Ну а Тихорецкий район является нашим надёжным партнёром и вносит серьёзный вклад в спортивные достижения всего края. И, конечно, я очень надеюсь, что всё больше жителей вашего муниципального образования будут приобщаться к спорту и здоровому образу жизни! Глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин отметил, что открытие нового спортобъекта – это значимое событие для поселения и района в целом, и поблагодарил всех, кто принимал участие в строительстве площадки. Что касается многофункциональной спортивной площадки в хуторе Тамаровского, то она обошлась бюджетам края и района в 3 миллиона 600 тысяч рублей (2, 1 млн. и 1,5 млн. руб.). Спортобъект предназначен для занятий волейболом, баскетболом, мини-футболом и гандболом.