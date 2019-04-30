Центральный старт – на Главной городской площади - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
30 апреля 2019 17:17Краснодарский край

Центральный старт – на Главной городской площади

Всекубанская эстафета «Спортсмены Кубани – в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» пройдёт в Краснодарском крае 5 мая.

Традиционная акция пройдёт одновременно во всех муниципальных образованиях Краснодарского края с целью демонстрации исключительного уважения к солдатам Великой Отечественной войны, отдавшим свою жизнь за свободу и независимость от фашистского порабощения.

Центральный старт будет дан в 11:00 в Краснодаре на Главной городской площади. Маршрут забега пройдёт по Красной от улицы Буденного до Постовой.

Затем школьники, студенты, трудящиеся, ветераны труда и спорта проследуют к площади Победы (угол ул. Постовая/Коммунаров) и возложат цветы к памятнику Освободителям города Краснодара. В краевом центре в акции примут участие более 500 человек.

13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
30/04 14:54Футбол
Андрей Червиченко: Авен вряд ли купит «Спартак». Зачем человеку выслушивать сексуальные оскорбления?Бывший президент «Спартака» жестко высказался о последних неудачах клуба.
11/04 16:30Фигурное катание
«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
29/04 18:20Хоккей
Малкин, Кучеров, Гусев - в одной пятерке! Уже 1 мая со Швецией!Обсуждаем состав звеньев сборной, которая 1-5 мая выступит на Чешских играх.
21/04 12:00ММА
Александр Шлеменко: Удары коленями – главный козырь Оверима, который сработал против ОлейникаЗнаменитый боец смешанных единоборств – о причинах поражения Алексея Олейника от голландца Алистара Оверима.
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
30/04 11:25Футбол
Финансовый мазохизм «Спартака». Заплати 30 миллионов евро – и почувствуй боль!Красно-белые все ближе к вылету из еврокубковой зоны. Но самое удивительное – клуб готов оплачивать страдания из собственного кармана, будто это приносит его руководителям наслаждение. Мы все посчитали.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
22/04 17:30ММА
Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мнойГолландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга.
30/04 07:40Футбол
Роман Асхабадзе: Когда я работал в «Спартаке», конкуренция в чемпионате была в разы вышеЭкс-гендиректор «Спартака» - о выступлении красно-белых в этом сезоне, серьезном стрессе на должности одного из руководителей самого популярного клуба страны и предстоящих кадровых перестановках.
28/04 08:07Хоккей
В Панарина вселился Овечкин. Он уничтожил «Бостон» своим дублем«Даллас» и «Коламбус» сравняли счет в сериях.
29/04 08:15ММА
Эдуард Вартанян: Я навязал американцу свой план бояРоссийский легковес Эдуард  Вартанян рассказал о своей победе над Джошуа Авелесом на турнире АСА 95.
27/04 08:30ММА
Вячеслав Василевский: Исмаилов будет похож на красочную новогоднюю елку после боя со мнойИзвестный российский боец накануне поединка в рамках ACA 95 против Магомеда Исмаилова поделился мнением о сопернике, поражении Альберту Дураеву и признался, что планирует попробовать свои силы в заокеанской лиге.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
12/04 17:30Фигурное катание
Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.
28/04 19:00Хоккей
Не удержали. Швеция - чемпион мираВсе события финала юниорского чемпионата мира
30/04 13:48Хоккей
Дождались Знарка, но не дождались БыковаОдна живая легенда в КХЛ вернулась, вторая остановилась на полпути.
30/04 11:00Футбол
Полуфинал имени «Аякса». Каковы шансы голландского клуба пройти в финал Лиги чемпионов?В стартовом составе «Тоттенхэма» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Аякса» могут выйти сразу четыре (!) игрока, выступавшие ранее за амстердамцев.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
27/04 22:00Хоккей
Мы унизили себя сами. Почему ТВ не дало в хоккейной трансляции гимн России?Эта сборная очень скоро придет на смену тем, кого мы хорошо знаем на первых ролях сегодня.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
20/04 21:45ММА
UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это былоСегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
Новости
18:11 Футбол Юрий Ковтун: Считаю, что Кононову еще надо поработать
18:10 Фигурное катание Загитова провела тренировку со слепой девочкой (фото)
18:05 Хоккей Хернквист пропустит матч Евротура против сборной России
18:00 Теннис Звонарева покинула розыгрыш турнира в Марокко
17:56 Хоккей КХЛ назвала топ-10 лучших заброшенных шайб регулярного чемпионата (видео)
17:55 Футбол Сердар Азмун спрогнозировал победителя Лиги чемпионов
17:53 Футбол Сердар Азмун: Семак обязательно даст понять, если захочет, чтобы кто-то забил мяч
17:51 Футбол Власти Дагестана отказываются давать «Анжи» 650 миллионов рублей
17:42 Теннис Потапова обыграла Севастову на старте турнире в Праге
17:31 Футбол Фирмино и Фабиньо помогут «Ливерпулю» в первом полуфинальном матче с «Барселоной»
17:21 Биатлон Васильев – о приглашении Максимова в сборную России: Это глупость
17:01 Баскетбол Димитрис Итудис: У ЦСКА будет ротация состава перед в серии с «Нижнем Новгородом»
16:38 Хоккей Орлов, Зайцев, Овечкин и Кузнецов присоединятся к сборной России 2 мая
16:29 Футбол Карасев обслужит матч 27-го тура РПЛ ЦСКА – «Динамо»
16:23 Хоккей Ковальчук назначен капитаном сборной России. Овечкин, Малкин и Плотников - ассистенты
16:19 Футбол Виктор Ваньяма: «Тоттенхэм» может выиграть Лигу чемпионов
16:16 Фигурное катание Бетина Попова: Каждый раз стараемся вывернуться наизнанку, чтобы получилось что-то новое
16:09 Хоккей «Салават Юлаев» продлил контракт с 38-летним защитником Семеновым
16:06 Футбол Агент: К форварду «Ахмата» проявляют интерес «Сьон», «Анже», «Тулуза» и около 10 команд Турции
16:02 Футбол Дзюба – о повреждении: Оказалось, не все так страшно, как я боялся (видео)
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика