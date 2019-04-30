Центральный старт – на Главной городской площади

Традиционная акция пройдёт одновременно во всех муниципальных образованиях Краснодарского края с целью демонстрации исключительного уважения к солдатам Великой Отечественной войны, отдавшим свою жизнь за свободу и независимость от фашистского порабощения.

Центральный старт будет дан в 11:00 в Краснодаре на Главной городской площади. Маршрут забега пройдёт по Красной от улицы Буденного до Постовой.

Затем школьники, студенты, трудящиеся, ветераны труда и спорта проследуют к площади Победы (угол ул. Постовая/Коммунаров) и возложат цветы к памятнику Освободителям города Краснодара. В краевом центре в акции примут участие более 500 человек.