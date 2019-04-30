Кубанская столица примет матч чемпионата России по регби. - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
30 апреля 2019 17:19Краснодарский край

Кубанская столица примет матч чемпионата России по регби.

3 мая в 16:00 на стадионе «Труд» состоится матч открытия чемпионата России по регби–15. Краснодарская «Кубань» примет «Локомотив» из Пензы.

Краснодарские регбисты начинают сезон домашним матчем. Соперник – дебютант российского чемпионата клуб «Локомотив» из Пензы. Клуб с берегов Суры был создан в 2018 году. Команда должна продолжить регбийные традиции главного клуба региона – «Империи», который десятилетиями успешно выступал в элите российского регби. В составе «Кубани» 3 мая выйдут на поле три игрока сборной России, которые будут представлять Россию этой осенью на Кубке Мира по регби в Японии – Владимир Остроушко, Тагир Гаджиев и Роман Ходин. По регламенту подготовки национальной команды игроки сборной смогут помочь своим клубам только в трех первых матчах чемпионата. После игроки отправятся в расположение национальной команды и не вернутся до окончания Кубка Мира. Плей-офф чемпионата состоится после окончания мирового первенства. – Мы сделаем все, чтобы в матчах чемпионата максимально помочь команде, - отмечает один из лидеров клуба Владимир Остроушко. – Мы с большим воодушевлением ждем старта сезона, мы очень рады вернуться на домашнюю арену после межсезонья и вновь увидеть наших болельщиков. Нам предстоят непростые матчи, все соперники заметно усилились. Но мы ставим перед собой высокие цели, поэтому в каждом матче будем бороться только за победу. Болельщиков ждет интересное и бескомпромиссное регби. Матч «Кубань» - «Локомотив» состоится в Краснодаре 3 мая в 16:00. Место проведения – стадион «Труд» (ул. Береговая, 9).

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