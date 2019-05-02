Камиль Магомедов проведет мастер-класс по дзюдо для участников Сбора «СОЮЗ-2019 – Наследники Победы»

С 28 апреля по 10 мая в Казани проходит Всероссийский молодежный образовательный сбор военно-спортивных организаций и кадетских корпусов «СОЮЗ-2019 – Наследники Победы». Сбор проходит под патронажем Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и собрал более 600 участников из многих федеральных округов Российской Федерации.
Ребята 14–17 лет состязаются в спортивных соревнованиях, военно-тактической игре, осуществляют полевой выход, участвуют во множестве образовательных мастер-классов и школ, встречаются с Героями России, известными спортсменами, деятелями культуры, интересными личностями, знакомятся с жизнью регионов и народов России.
2 мая гостем Сбора станет мастер спорта международного класса (дзюдо), призёр чемпионатов России, обладатель Кубка Европы, мастер спорта России международного класса, Чемпион мира среди полицейских (2012 г.), тренер спортивной сборной команды России по дзюзо Камиль Магомедов. Он проведет мастер-класс для 600 участников Сбора из 32 регионов России, встретится с тренерско-преподавательским составом Сбора.
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