«Казанский марафон – это возможность здорово и с пользой провести время»

3 мая в легкоатлетическом манеже Центрального стадиона пресс-конференция, участниками которой стали министр спорта РТ Владимир Леонов, Президент Федерации легкой атлетики РТ Хафиз Салихов, директор Казанского марафона Вадим Янгиров, а также элитные спортсмены, участвующие в главном забеге – чемпион России по марафону Степан Киселев, многократный победитель и призер российских забегов Искандер Ядгаров, трехкратная победительница Казанского марафона, многократная победительница и призёр международных турниров Татьяна Арясова и двукратная чемпионка России по марафону Сардана Трофимова.

Собравшихся поприветствовал Владимир Леонов:

«Юбилейный, пятый после возрождения в 2014 году забег примет у себя участников со всего мира: на сегодняшний день в регистрационных списках числится 28 стран, уже зарегистрировано порядка 25 000 человек. С учетом большого количества участников соревнования в этом году мы решили разделить старты на 2 дня: 4 мая состоятся детские и семейные старты, а также массовые забеги на 3 км. 5 мая пройдут забеги на более длинные дистанции – 10, 21 и 42 км.

Помимо собственно спортивной части мы предусмотрели множество дополнительных активностей: это и концерт группы «Пицца», и парад участников марафона, и множество розыгрышей, в том числе главного приза – автомобиля. В розыгрыше могут принять участие как любители, так и профессионалы. В этом году мы изменили и трассу, которая своей живописностью порадует любителей и профессионалов, а последние еще и могут всерьез рассчитыать на личные рекорды, так как мы ограничили перепада высоты до 100 метров на протяжении всех 42,2 км.

Приятно видеть, что благодаря тому уровню сервиса и организации, который мы демонстрируем в Казани, люди к нам едут на целые уик-энды не просто посоревноваться, но и погулять и посмотреть город, пообщаться с друзьями и просто здорово провести время. Это наш основной мессендж, и Казанский марафон для этого подходит просто идеально. Сегодня мы на карте марафонов России занимаем видное место», - сказал Владимир Леонов.

Президент Федерации легкой атлетики РТ Хафиз Салихов в своем выступлении также поприветствовал всех собравшихся и отметил важность развития массового бега в республике:

«То количество людей, которое уже зарегистрировалось на старт забегов, позволяет с полной уверенностью говорить о том, как и марафонское движение, и профессиональная легкая атлетика, и массовый бег набирают популярность как в Татарстане, так и по всей стране. Тот факт, что мы проводим и чемпионат России в рамках Казанского марафона, тоже говорит о многом и это очень здорово, что топовые спортсмены едут к нам в город. Уверен, что эти показатели – не предел, а наша главная задача – популяризация нашего вида спорта благодаря таким стартам», - сказал Хафиз Миргазямович.

Элитные спортсмены, которые примут участие в забеге на дистанции 42,2 км в рамках Казанского марафона, поррасуждали о своих шансах на успех на предстоящем старте.

«Для меня Казанский марафон 2015 года до сих пор остается самым успешным, а в этом году, надеюсь, пробежать не менее уверенно. Трасса для меня новая, поэтому не могу сказать, на какое время рассчитываю, но уверена, будет здорово», - рассказала Сардана Трофимова.

«Приятно снова оказаться на Казанском марафоне. Конечно, я готовилось, но многое завтра будет зависеть от удачи», - отметила трехкратная победительница Казанского марафона Татьяна Арясова

Более того, Казанский марафон 2019 станет местом противостояние двух сильнейших легкоатлетов России: профессионального спортсмена Степана Киселева, чемпиона России в марафоне, победителя Московского марафона-2018, и легкоатлета-любителя Искандера Ядгарова, победителя Московского полумарафона 2015 и 2017 годов.

В своих социальных сетях спортсмены устроили шумное противостояние: кто возглавит пьедестал почета марафона в Казани. Киселев занимается бегом профессионально, в то время как Ядгаров – программист в компании «Яндекс», в свободное время занимающийся бегом, но лидирующий во многих российских и международных забегах.

После выступления спикеров они пообщались с присутствующими в лектории представителями СМИ, а также ответили на вопросы участников и любителей бега.